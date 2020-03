Jugar el Liverpool-Atlético fue "un acto criminal": Klopp

Para Jürgen Klopp, el partido en el que el Liverpool fue eliminado de la Champions League no debió jugarse y hasta lo clasificó como un "acto criminal", ante la amenaza que ya suponía el Covid-19.

Lo anterior fue divulgado por su colega, el italiano Carlo Ancelotti, director técnico del Everton.

"Klopp me dijo que continuar con el Liverpool-Atlético fue un acto criminal", fueron las palabras del entrenador tres veces campeón de la Liga de Campeones de Europa.

El partido que los Reds perdieron en Anfield 2-3 frente a los dirigidos por Diego Pablo Simeone no sólo fue su último de la campaña en la mejor competencia de clubes del Viejo Continente, sino el último que disputarían durante un largo tiempo debido al parón por el coronavirus.

Antes de que la UEFA y las Premier League anunciaran la pausa indefinida, el estratega teutón fue cuestionado sobre sus impresiones de la pandemia, pero se rehusó a dar su opinión, bajo el argumento de que el punto de vista de un director técnico era irrelevante en una situación de esa magnitud.