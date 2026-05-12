Jugarán Cowboys ante Giants, el primer domingo por la noche

NUEVA YORK.- El primer partido de temporada regular de los Bills de Buffalo en su nuevo estadio será contra los Lions de Detroit el 17 de septiembre y dará inicio a la programación de "Jueves por la Noche" de Amazon Prime Video.

El duelo fue uno de los tres anunciados por la NFL el lunes el lunes mientras NBC, Fox y Prime Video realizaron sus presentaciones upfront a los anunciantes.

Los Cowboys de Dallas formaron parte de las otras dos revelaciones. Los Cowboys visitarán a los Giants de Nueva York en el primer partido del domingo por la noche de la temporada 2026 de la NFL el 13 de septiembre y recibirán a los Eagles de Filadelfia en Fox el Día de Acción de Gracias, el 26 de noviembre.

El calendario completo se publicará el jueves, y en los próximos días se darán a conocer otros partidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los Bills son uno de 10 equipos que tendrán nuevos entrenadores esta temporada, con Joe Brady tomando el mando después de que Sean McDermott fue despedido tras nueve temporadas. El partido contará con dos de los mejores quarterbacks de la liga, con Josh Allen y los Bills recibiendo a Jared Goff y los Lions. Detroit busca recuperarse después de perderse los playoffs la campaña pasada.

La NFL tradicionalmente ha utilizado la Semana 2 para mostrar nuevos estadios en un partido en horario estelar.

Esta es la octava vez en los últimos 15 años que los Cowboys y los Giants abren la temporada enfrentándose entre sí. También marca la 15ta vez que los rivales de la NFC Este se enfrentan en el paquete de domingo por la noche de NBC, el duelo más jugado en segundo lugar desde que la cadena inició el paquete en 2016.