Julián Quiñones alcanza a CR7

El delantero nacionalizado mexicano anota en la victoria del Al Qadsiah

Por El Universal

Enero 26, 2026 03:00 a.m.
A
Julián Quiñones alcanza a CR7

México.- El delantero Julián Quiñones continúa levantando la mano para escribir historia con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026, más aún porque ya alcanzó al portugués Cristiano Ronaldo como líder de goleo en la Liga Profesional Saudí.

Durante la reciente victoria (1-3) que Al-Qadsiah conquistó ante Al-Najma, el exfutbolista de las "Águilas" del América apareció en el 62´ con una anotación que no solamente le permitió respirar a su equipo, sino que también lo empató con Cristiano Ronaldo como máximo goleador. Y es que, a lo largo de la temporada, ambos han sumado 16 dianas.

Gracias al triunfo, Al-Qadsiah continúa en la lucha por las primeras posiciones de la Liga Profesional Saudí. De momento, la escuadra donde milita "La Pantera" ocupa el tercer lugar de la tabla general con 39 puntos, por debajo del Al-Hilal y Al-Ahli. Una posición más abajo, el Al-Nassr de "CR7" se encuentra en el cuarto lugar con 37 unidades.

El buen desempeño de Julián Quiñones en el balompié saudí provocó cuestionamientos contra el estratega de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, ya que no ha sido un titular recurrente del "Vasco". En conferencia de prensa, el director técnico rompió el silencio y aseveró que "nadie tiene las puertas cerradas", por lo que el delantero continúa siendo elegible.

"Es difícil hablar de jugadores que no están aquí. Si hablo de Quiñones tengo que hablar de 450 jugadores más, pero haré una excepción.... Julián es un grandísimo muchacho, un jugador espectacular, en México hizo cosas maravillosas, con nosotros nos ha ayudado, es un jugador que tiene registros que no encuentras fácilmente", sentenció Aguirre.

Por lo pronto, Julián Quiñones verá nuevamente acción en la Jornada 19 de la Liga Profesional Saudí, donde el Al-Qadsiah se enfrentará al líder Al-Hilal en el estadio Prince Saud Bin Jalawi Stadium de Dammam, Arabia Saudita.

