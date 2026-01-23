logo pulso
Julián Quiñones se acerca a CR7

El delantero mexicano hizo doblete en partido frente a Karim Benzema

Por El Universal

Enero 23, 2026 03:00 a.m.
A
México.- Julián Quiñones volvió a demostrar por qué es uno de los jugadores en mejor forma de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026, donde de momento, parece no tiene un lugar seguro.

En la Jornada 17 de la Liga Profesional Saudí, el exjugador de Atlas y América firmó un doblete decisivo que llevó al Al Qadisiyah a una victoria de 2-1 sobre el Al

Ittihad de Karim Benzema.

El partido comenzó con ventaja para los visitantes, pero al 37´, Quiñones igualó el marcador.

La primera anotación llegó gracias a un pase filtrado de Christopher Bonsu Baah; Julián superó la línea defensiva sin fuera de lugar y empujó el balón.

El delantero selló su doblete al 59´. Mohammed Aboulshamat realizó una gran jugada individual y, con un pase entre líneas, dejó solo a Quiñones, quien giró para quitarse al portero y a un defensa y disparó al fondo de la red para el 2-1.

Con estos tantos, Julián Quiñones llega a 15 goles en la Liga, acechando de cerca a Cristiano Ronaldo, quien acumula 16, y superando a Roger Martínez, exjugador del América, con 14. Además, suma 16 participaciones directas en gol (tantos y asistencias) en 17 partidos, consolidándose como uno de los mejores delanteros 

para México.

Con su rendimiento imparable alza la mano para Javier Aguirre de cara al Mundial, y se posiciona como referente goleador en una Liga competitiva con estrellas mundiales.

4 remates intentó Julián Quiñones durante el partido; dos de ellos fueron gol.

