Julio 2021, opción para los Olímpicos

El anuncio del aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio a causa del coronavirus generó una brecha de incertidumbre, al dejar abierta la fecha para celebrarlos, pero las dudas podrían disiparse en los próximos días. De acuerdo con el New York Times, el Comité Olímpico Internacional contempla el 23 de julio de 2021 como el día más probable de arranque de la máxima justa deportiva.

Esta información concuerda con lo anunciado por la televisora japonesa NHK, aunque, en ese momento, Mark Adams, un vocero del COI, dijo que se trataba de "especulación". Según indica el citado medio, una de las razones de más peso para inclinarse en esa dirección es que julio es el mes que más le conviene a la cadena estadounidense NBC, que cada cuatro años paga mil millones de dólares por los derechos de transmisión del evento.

Hace unos días, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, aseguró que la prioridad era celebrar los Juegos en verano, aunque no descartó que los calendarios de las disciplinas obligaran a que se realizaran en primavera. Algunas federaciones internacionales, como la de natación, triatlón y ecuestre, solicitaron a Bach que hiciera válida la opción de la primavera; sin embargo, todo indica que pesó más la intención de no empalmarse con ligas deportivas de mayor popularidad y poder económico, como las europeas de futbol y algunas ligas profesionales estadounidenses (MLB, NBA, etc.).

Antes de que se aplazaran, los Juegos Olímpicos estaban planeados para iniciar el 24 de julio 2020; es decir, en caso de que la decisión final sea el 23 de julio, se postergarían prácticamente un año exacto.



Coronavirus al día

Víctima. El exboxeador y entrenador puertorriqueño Nelson Cuevas murió a los 80 años, a causa del Covid-19.

Afinan planes. Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, afirma que hay un Plan A, B y C para terminar la temporada.

Un caso más. Un jugador de la liga australiana se convirtió en el primer futbolista profesional de dicho país en dar positivo.

Parón. El director general de la Agencia Antidopaje de Rusia, Yuri Ganus, anunció la suspensión de los controles antidopaje.