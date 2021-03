Julio César Chávez Jr peleará contra una leyenda de la UFC

Julio César Chávez Junior firmó un contrato para boxear en contra del excampeón de la UFC, el brasileño Anderson Silva de 45 años de edad.

El hijo de la Leyenda dijo que aún no está del todo cerrado el combate pero el sitio TMZ lo confirmó con una entrevista con Lima.

"Estoy muy feliz por la oportunidad de probar mis habilidades de boxeo con Julio César Chávez Jr. Entreno continuamente, siempre luchando por la resiliencia y por superar los obstáculos. La lucha es mi aliento eterno".

El evento, titulado "Tributo a los Reyes", se llevará a cabo en el Estadio Jalisco en Guadalajara, donde Julio César Chávez padre dará un combate de exhibición ante el hijo de Héctor "Macho" Camacho.

Julio Jr. emitió un comunicado sobre la pelea con Silva, diciendo: "Me he dedicado de nuevo al deporte que amo y estaré listo para enfrentar a cualquiera en la división de peso semipesado comenzando con Silva".