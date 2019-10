Julio César Chávez volverá a boxear

A los 57 años muchas personas gozan de su jubilación tomando piñas coladas mientras se asolean en la playa. A los 57 años Julio César Chávez regresará al ring para una pelea de exhibición, como sucedió con Rocky cuando en 2006 se puso los guantes para un último combate con Mason "The Line" Dixon.

La leyenda del boxeo mexicano pisará los encordados para pelear contra Jorge "Travieso" Arce en un pleito de exhibición que tiene como objetivo recaudar fondos que ayuden a la rehabilitación de Christian, hijo del excampeón José Luis Castillo, quien sufrió un derrame cerebral.

"Vamos a tener una buena exhibición, espero sea del agrado de toda la gente, que salga muy contenta", contó Chávez.

La función a beneficio de Christian, se llevará a cabo el 22 de noviembre en el Auditorio Municipal de Tijuana.

"Ya no tendré la misma velocidad y fuerza, pero lo aprendido no se olvida".

En la cartelera también actuará José Luis Castillo contra Humberto Zorrita Soto: dijo Chávez, quien encabeza la función junto al propio Castillo vs. Humberto Zorrita; Antonio De Marco ante Ernesto Baby Zepeda, y Cristóbal Cruz frente a Ricardo Castillo.

Julio César Chávez sostuvo su último combate como profesional en 2005. Aunque ha pasado más de una década de esa cita en Phoenix, el César del boxeo mejoró en su condición física al desprenderse del alcohol y las drogas.