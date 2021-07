Julio Urías consigue su victoria 12 de la temporada

No fue su mejor salida, pero el mexicano Julio Urías (12-3) sigue respondiendo con el respaldo de la ofensiva de los Dodgers (57-35) y esta noche se apuntó su triunfo 12 de la temporada y se mantiene como líder de victorias en Grandes Ligas.

Victoria contundente de 10-4 de Los Ángeles sobre los Rockies, que pusieron en aprietos al "Culichi" en la tercera entrada, pero no fueron capaces de aguantar el ritmo a una ofensiva azul que sigue demostrando poderío.

Un rally de cinco carreras en el primer inning por parte de los visitantes marcó el rumbo del encuentro, aunque un Grand Slam de John Cron hizo vibrar el Coors Field ante la atónita mirada del mexicano.

Julio Urías también respondió con el madero en el cuarto episodio y conectó su noveno hit de la temporada; a la postre Will Smith lo llevó a la registradora junto a Mookie Betts.

El pitcher tricolor de los angelinos lanzó 5.2 entradas en las que permitió cuatro carreras, siete hits, otorgó un pasaporte y recetó únicamente tres ponches.

"Chi Chi" González fue el lanzador derrotado por parte de Colorado.