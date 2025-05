Julio Urías no jugará con México el Clásico Mundial de Beisbol

El lanzador mexicano Julio Urías no será parte de la Selección Mexicana en el próximo Clásico Mundial de Beisbol, así lo confirmó Horacio De la Vega.

El presidente de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) encabezó la presentación de la dupla integrada por Benjamin Gil y Rodrigo López al mando del seleccionado tricolor. Siguiendo con la tónica negativa respecto a un regreso del serpentinero al beisbol nacional, el dirigente de la pelota veraniega cerró de tajo las puertas para Urías.

"No vamos a tomar ninguna determinación al respecto más que no pueda jugar justamente en la Liga Mexicana de Beisbol", apuntó De La Vega. "Es un símil lo que está ocurriendo con la Selección Nacional de nuestro país", añadió.

Major League Baseball (MLB) retirará la suspensión del mexicano tras el Juego de Estrellas en julio de este año. Sin embargo, De la Vega dijo en declaraciones anteriores que en LMB no se regirán bajo este castigo y se alinearán sobre las normativas jurídicas de los Estados Unidos en donde Urías cumple 36 meses de libertad condicional por violencia doméstica.

"Desafortunadamente para él (Urías) en este sentido y de alguna forma no cumpliendo con las características de las sanciones que ha tenido y propiamente los delitos tipificados que la autoridad competente en Estados Unidos, ha demarcado, posterior a un proceso de estos 36 meses que no cumplen justamente a darse hasta la parte del Clásico Mundial", concluyó.