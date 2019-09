Justicia rechaza acusación contra modelo por supuesta extorsión a Neymar

Un juzgado del estado brasileño de Sao Paulo rechazó la acusación de la Fiscalía contra la modelo Najila Trindade por falsa denuncia y supuesta extorsión al futbolista Neymar, según publicaron medios locales.



La decisión, a la que tuvo acceso el portal UO, la tomó el 31 Juzgado Criminal de Sao Paulo, que, no obstante, mantuvo la acusación por fraude procesal contra la modelo, que alega haber sido violada por Neymar en mayo pasado en un hotel de París, y su exmarido Estivens Alves.



El Ministerio Público (fiscalía) puede presentar un recurso contra la decisión del juzgado, mientras que Trindade y su exmarido tienen diez días para defenderse por escrito de la denuncia por fraude en el proceso.



La acusación de la Fiscalía fue presentada a la Justicia un mes después de que el poder Judicial se negase a formular cargos penales contra Neymar, jugador del París Saint Germain, por considerar que la denuncia en su contra por violación no tenía fundamento.



A pesar de ello, la Policía Civil de Sao Paulo alega que sí hay indicios de que la modelo hizo una falsa denuncia y que intentó extorsionar a través de su primer abogado a la familia del jugador.



En el mismo proceso, la Policía Civil acusó al exmarido de los delitos de fraude procesal y divulgación de material con contenido erótico. De acuerdo con los investigadores, Alves le entregó imágenes íntimas de su exesposa a un periodista para que las publicara en internet.



Neymar también es investigado por una situación similar, acusado de que, en su intento de defenderse, publicó en redes sociales un vídeo con mensajes intercambiados con Trindade que incluían fotos íntimas de la modelo y, a pesar de taparle el rostro, la exponían públicamente.



El futbolista alega que fueron sus asesores los responsables de la edición del vídeo y su posterior publicación.



La denuncia por violación contra Neymar fue archivada el 8 de agosto pasado por la jueza Ana Paula Gomes de Moraes, titular del juzgado segundo de violencia doméstica familiar de Santo Amaro, zona sur de Sao Paulo.



La Fiscalía alegó que los exámenes hechos por el Instituto Médico Legal no habían constatado señales de violencia contra la modelo y la comisaria responsable, Juliana Lopes Bussaco, dijo haber detectado numerosas contradicciones en las acusaciones de Trindade.



En su denuncia, la modelo, de 26 años, afirmó que viajó a París para mantener relaciones sexuales consentidas con el delantero el pasado 15 de mayo, pero que, estando en un hotel, cambió de opinión en el último momento porque el futbolista no tenía preservativos, y que fue entonces violada por el jugador.



Tras la supuesta agresión, la joven regresó a Brasil y, 10 días después, presentó la denuncia en una comisaría de Sao Paulo contra el delantero, que en ese momento estaba concentrado con la selección brasileña que disputó la Copa América de Brasil 2019.



La denunciante entregó a la Policía un vídeo de un minuto en el que se puede ver a ella misma golpeando a Neymar, mientras le acusa de agredirla y dejarla sola en el hotel la noche anterior.



La modelo dijo que otros seis minutos del mismo vídeo contenían imágenes que probarían que el astro brasileño la agredió sexualmente, pero después alegó que le habían robado el móvil en el que supuestamente los tenía archivados.