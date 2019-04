Juventus logra su octavo título seguido en Liga

ROMA.- Cristiano Ronaldo propició el gol decisivo, y la Juventus le dio la vuelta al marcador al vencer el sábado 2-1 a la Fiorentina para conquistar su octavo título seguido en la Serie A.

Se trata de la primera vez en las cinco grandes ligas del fútbol europeo — Italia, Inglaterra, España, Alemania y Francia — que un club enlaza ocho trofeos consecutivos.

Y la coronación representó un alivio para la Juve, que el martes fue eliminada de la Liga de Campeones por el Ajax. El fin de semana anterior, el conjunto de Turín había fallado en su intento de asegurar el cetro, al caer sorpresivamente en su visita a Spal.

"Lo del martes fue molesto y negativo", reconoció el zaguero Juventino Leonardo Bonucci. "Hoy canalizamos nuestra furia en la cancha y la transformamos en energía positiva para alcanzar esta meta".

Juventus abrió una diferencia de 18 puntos sobre Napoli, su escolta inmediato, a falta de cinco fechas.

Napoli recibirá a Atalanta el lunes, pero no podrá darle alcance a la Juve, que cuenta a su favor el criterio de resultados directos.

En una semana cargada de amargura al despedirse de la "Champions" en los cuartos de final, la Juve salió a buscar consuelo en la trinchera doméstica y frente a su afición en Turín. Pero la resaca europea pareció persistir cuando Nikola Milenkovic adelantó a la Fiorentina a los seis minutos.

La fortuna acompañó a la Vecchia Signora cuando un tanto del delantero argentino Giovanni Simeone fue anulado por posición adelantada. Los bianconeri procedieron a igualar a los 37 minutos mediante el cabezazo del lateral brasileño Alex Sandro tras un tiro de esquina.

Tras la reanudación, el equipo de Massimiliano Allegri mejoró y se fue al frente a los 53 minutos con el autogol de Germán Pezzella. El central argentino empujó a su propia red un centro rasante de Cristiano Ronaldo.

"Ha sido una excelente primera temporada y me adapté muy bien. Ganamos el scudetto y la Supercopa italiana, lo cual no es fácil de conseguir", dijo Cristiano. "No se puede ganar todo el tiempo. Podemos hacer más, pero solo un equipo puede ganar la Liga de Campeones".

"El próximo año será una nueva página, toda la afición la exige y nosotros la queremos", añadió el astro portugués sobre la Champions. También ratificó que está comprometido "mil por ciento" de que seguirá en Turín para la próxima temporada.