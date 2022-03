Juzgado ruso prolonga el arresto de Brittney Griner

Un juzgado de Moscú anunció que extendió el arresto de la estrella de la WNBA Brittney Griner hasta el 19 de mayo, según la agencia noticiosa oficial Tass.

Griner fue detenida en el aeropuerto de Moscú en febrero, después de que las autoridades rusas dijeron que habían encontrado cartuchos para cigarrillo electrónico en su equipaje. Se determinó posteriormente que los cartuchos contenían un aceite derivado del cannabis, lo que constituye un delito que podría castigarse incluso con 10 años de prisión.

El caso de la basquetbolista de 31 años, una de las jugadoras más reconocidas del baloncesto femenino, sucede en medio de la alta tensión de las relaciones entre Washington y Moscú debido a la invasión rusa en Ucrania.

"El juzgado aceptó la solicitud de la parte investigadora y extendió el periodo de detención de la ciudadana estadounidense Griner hasta el 19 de mayo", dijo el juzgado, según Tass.

La embajada de Estados Unidos en Moscú no respondió de inmediato a consultas de The Associated Press en procura de comentarios.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos está haciendo "todo lo posible para apoyar a Brittney Griner y su familia, trabajando con ellos para hacer todo lo que puedan, que la traten de manera apropiada y buscar su liberación", dijo el portavoz Ned Price el martes durante una sesión informativa. No dio más detalles al citar cuestiones sobre su privacidad.

Ekaterina Kalugina, integrante de la Comisión de Monitoreo Público, un panel ruso que recibe el apoyo del estado para monitorear las condiciones de prisioneros, dijo a Tass que Griner comparte una celda con otras dos mujeres acusadas por delitos de narcóticos.

Las compañeras de Griner hablan inglés y le estaban ayudando a comunicarse con el personal en el centro de detención preventivo y para obtener libros, aseguró Kalugina.

"La única dificultad ha sido la estatura de la basquetbolista", citó Tass a Kalugina, sobre Griner, quien mide 2,05 metros. "Las camas de las celdas claramente están hechas para personas de menor estatura".

Griner ha ganado dos medallas olímpicas de oro con Estados Unidos, un cetro de la WNBA con el Phoenix Mercury y un campeonato nacional con la Universidad de Baylor. En siete ocasiones ha sido elegida al Juego de Estrellas de la WNBA, cuya próxima temporada arranca el 6 de mayo.

Es una de 12 basquetbolistas de la WNBA que jugaron la temporada pasada en Rusia y Ucrania. A excepción de Griner, el resto se fueron desde que Rusia invadió Ucrania.

Griner ha jugado en Rusia los últimos siete años durante el invierno y ha ganado más de un millón de dólares por campaña, más de cuatro veces su paga en la WNBA.

La anterior ocasión que jugó para su equipo en Rusia, el UMMC de Ekaterinburgo, fue el 29 de enero, antes del receso de dos semanas en la liga a principios de febrero debido a los torneos clasificatorios para la Copa Mundial de la Federación Internacional de Baloncesto. Fue arrestada en Moscú apenas regresó a Rusia.

La exsecretaria de Estado Hillary Clinton se unió el miércoles al enorme contingente de familiares, amigos y personajes que han pedido su liberación, con el mensaje en Twitter "Free Brittney" — "Liberen a Brittney".

No está claro si hay algún avance en el caso debido a que los representantes de Griner trabajan de manera discreta para lograr su liberación. Se han abstenido de dar un mensaje público desde que su arresto trascendió este mes.