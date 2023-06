"Kane es un gran jugador pero tenemos que respetar al Tottenham": Ancelotti

MADRID (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, aseguró que la próxima temporada dispondrá de "una plantilla distinta", en la que no desveló si estará Brahim Díaz, al que puede repescar del Milán, y elogió al delantero inglés Harry Kane mostrando máximo respeto al Tottenham.



"Interesa mucho lo que va a pasar la próxima temporada pero yo puedo hablar de mi futuro, no el de la plantilla que está en marcha. Harry Kane es un gran jugador pero es del Tottenham. Tenemos que respetar al jugador y al Tottenham", aseguró.

"Aquí hay jugadores que tienen contrato y otros que acaban. La próxima temporada vamos a tener una plantilla distinta porque algunos acaban contrato. La plantilla será muy competitiva y me dará mucha ilusión", añadió.

Tras desvelar que el primer fichaje será el regreso a casa de Fran García, desde el Rayo Vallecano para reforzar el lateral izquierdo, 'Carletto' no dio información sobre la situación de Brahim. "Se me ha escapado esto, Fran García creo que vuelve, es un jugador que nos gusta. De Brahim no puedo hablar de momento".

Sobre el cierre de temporada en el estadio Santiago Bernabéu ante el Athletic Club de Bilbao, Ancelotti marcó el objetivo de mantener la segunda plaza y confirmó que dispone de toda su plantilla salvo Mariano Díaz.

"Me gustaría terminar la temporada bien. Tenemos el reto de mantener la segunda plaza que no es lo que queríamos a principio de temporada pero queremos despedir con nuestra afición de la mejor manera. El equipo está bien, salvo Mariano que no puede empezar el partido, el resto está bien. Hay que terminar bien la temporada, descansar y preparar la próxima", dijo.

Será el adiós de algunos jugadores de los que Ancelotti no dio el nombre a la espera de la decisión final de futbolistas como Marco Asensio, Nacho Fernández o Dani Ceballos que acaban contrato.

"Creo que conocen muy bien lo que nosotros prensamos de ellos, lo tienen todo muy claro. Están esperando a final de temporada y decidir lo que quieren hacer. Todo está en su mano", opinó. "Todos han cumplido y han dado la cara, también los que se les está acabando el contrato como Ceballos, Asesio, Nacho, Modric o Kroos. Han dado lo mejor y han sido muy serios".

Y terminó disculpándose con aquellos jugadores como Eden Hazard, Jesús Vallejo, Álvaro Odrizola o Mariano, que apenas han tenido protagonismo esta temporada.

"Es verdad que no muchos, pero algunos han tenido poco protagonismo. Es obvio que no están contentos pero he intentado hacerlo mejor, tener a todos los jugadores motivados pero es imposible. A veces tienes que aguantar el descontento, que lo entiendo perfectamente, porque cuando estás en un equipo lo que quieres hacer es jugar al fútbol. Algunos lo han hecho muy poco y lo siento por ellos".