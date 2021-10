Karateca potosina recurre a rifa para ir a Campeonato Panamericano

La participación de las mujeres en el deporte de alto rendimiento es cada día más representativa, sin embargo, en algunos casos, la falta de apoyos económicos se ha convertido en el principal obstáculo a vencer para poder alcanzar sus objetivos profesionales.

El cambio de administraciones gubernamentales dejó a deportistas, como a la karateca potosina Daniela Gómez Heredia, sin recursos suficientes, lo que pone en duda su participación en competencias internacionales.

Daniela forma parte de la Selección Nacional de Karate Do y necesita apoyo económico para representar a México en el Campeonato Panamericano que se realizará en Punta del Este, Uruguay del 18 al 25 de octubre, así como al Campeonato del Mundo en Dubái, Emiratos Árabes Unidos a realizarse del 16 al 21 de noviembre.

Con el objetivo de cubrir parte de sus gastos en ambos viajes, realizará la rifa de una pantalla Smart TV de 40¨ y una freidora de aire de cuatro litros para el primer y segundo lugar respectivamente. El costo del boleto es de 200 pesos y la cuenta de depósito es 4152 3137 1623 5275 de la institución bancaria BBVA. También está a disposición el número de contacto 444 415 6587 para cualquier duda o apoyo.

Fue convocada por la Federación Mexicana de Karate Do, a la etapa de concentración en el Centro Nacional de Desarrollo Deportivo y Alto Rendimiento, rumbo a Tokio 2020, donde obtuvo excelentes resultados, pero al no completar el ciclo olímpico perdió la oportunidad de representar a México en el debut de su disciplina en la justa veraniega, sin embargo, sueña con participar en tierras olímpicas.

Dentro de sus mayores logros deportivos están la medalla de oro en la Universiada Nacional 2019, categoría de menos de 55 kilogramos y bronce en categoría Open en menos de 54 kilogramos; el reconocimiento al Mérito Deportivo 2019, y en su regreso a las competencias presenciales después de la pandemia, consiguió medalla de bronce en el Campeonato Iberoamericano, en Managua, Nicaragua.

Reconoció que desde que inició su carrera deportiva, el apoyo de su familia ha sido parte fundamental para su crecimiento profesional. Confía que al apoyo que siempre ha recibido por parte de sus familiares y gente cercana, se sume la ciudadanía, y así logre reunir el recurso económico que requiere para poder viajar en las próximas semanas a representar a México y a las mujeres mexicanas en el extranjero.