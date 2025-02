Kendrick Lamar y SZA: Hip Hop en el medio tiempo del Super Bowl

NUEVA ORLEANS (AP) — Kendrick Lamar tiene como objetivo llevar el hip hop de Los Ángeles a Nueva Orleans mientras se mantiene fiel a sus raíces de narrador durante la actuación del medio tiempo del Super Bowl el domingo.

"Estoy en el ahora y completamente concentrado en cómo me siento y la energía que tengo ahora, esa es la energía de Los Ángeles para mí", dijo el jueves en una conferencia de prensa organizada por Apple Music. "Eso es algo que quería llevar a Nueva Orleans y que el mundo vea. Este soy yo. Este es Kendrick Lamar, de 37 años, y todavía siento que estoy elevándome, todavía estoy en un viaje".

El superastro del rap llegará al escenario del Super Bowl cuando todavía saborea su triunfo en los Grammy, donde ganó dos de los premios más importantes de la noche —canción y grabación del año— por su tiradera "Not Like Us".

Cuando se le preguntó qué pueden esperar los espectadores, Lamar respondió: "Narración. Creo que siempre he sido muy abierto sobre la narración de historias a través de todo mi catálogo y mi historia musical. Y siempre he tenido pasión por llevar eso a cualquier escenario en el que esté".

Lamar traerá de vuelta el hip hop al terreno de juego en el campeonato de la NFL, donde actuó como artista invitado con Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, 50 Cent y Eminem en 2022. El domingo, se convierte en el primer artista de hip hop en solitario en encabezar el espectáculo de medio tiempo.

"Me recuerda a la esencia y la respuesta central del rap y el hip hop y hasta dónde puede llegar", dijo. "Pone a la cultura en primer plano, donde necesita estar y no lo minimizada a sólo una canción pegajosa o un verso. Esto es una verdadera forma de arte, así que representarlo en este tipo de escenario es como todo por lo que he trabajado y todo en lo que creo en cuanto a la cultura".

SZA se unirá a él, pero fuera de eso casi no se dieron a conocer otros detalles sobre la actuación, siguiendo una tradición en la que los protagonistas mantienen sus planes en secreto. Rihanna esperó hasta su actuación en el Super Bowl en 2023 para revelar que estaba embarazada segundo hijo.

El Super Bowl se llevará a cabo el domingo en el Caesars Superdome, con los Chiefs de Kansas City, enfrentándose a los Eagles de Filadelfia en una revancha del campeonato.

¿Quién más actuará en el Super Bowl?

Previo al Super Bowl habrá mucho sabor de Luisiana: Jon Batiste subirá al escenario para entonar el himno nacional, mientras que Trombone Shorty y Lauren Daigle están programados para interpretar "America the Beautiful".

Ledisi interpretará "Lift Every Voice and Sing" como parte de las actuaciones previas al partido.

El himno nacional y "America the Beautiful" serán interpretados por la actriz Stephanie Nogueras en lenguaje de señas estadounidense. Otis Jones IV interpretará "Lift Every Voice and Sing", y el espectáculo de medio tiempo será interpretado por Matt Maxey.

Todos los artistas que se presentarán antes del partido son originarios de Luisiana, donde se disputa el campeonato.