NFL anuncia a Kendrick Lamar para el show de medio tiempo en el Super Bowl LIX

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- La NFL acaba de anunciar que el rapero, Kendrick Lamar, será el encargado de realizar el show del medio tiempo en el Super Bowl LIX.

Antes de arrancar la actividad dominical de la semana 1, la NFL realizó uno de los anuncios más esperados por la afición, ya que el espectáculo de medio tiempo es uno de los eventos más importantes del año.

¿Quién estará en el Halftime Show del Super Bowl LIX?

En redes sociales, la cuenta oficial de la NFL publicó a las 9:40 horas (tiempo del centro de México) una foto del Kendrick Lamar sentado en un césped con un ovoide, mientras que a sus espaldas aparecen las características barras rojas y blancas de la bandera de Estados Unidos.

Minutos después, el artista publicó en su cuenta un video en Youtube, en el que aparece en el mismo escenario, pero con una máquina para lanzar balones, y anuncia que protagonizará el Halftime Show del Super Bowl.

"Mi nombre es Kendrick Lamar, y estaré tocando en el Super Bowl LIX", señala en el video.

¿Quién es Kendrick Lamar?

Kendrick Lamar es un productor, rapero y compositor nacido en Los Ángeles, California.

También se le conoce como K-Dot y es considerado como uno de los raperos más importantes de todos los tiempos.

Ganador de 17 premios Grammy, Kendrick Lamar es autor de canciones como Not Like Us y Money Trees.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el Super Bowl LIX?

El Super Bowl LIX se llevará a cabo en el Superdome de Nueva Orleans, es la octava ocasión que este recinto alberga el partido más importante de la NFL.

El Super Bowl se jugará el domingo 9 de febrero de 2025, aún se desconoce el horario y los equipos que disputarán el campeonato de la NFL.