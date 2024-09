José Ramón Fernández explota contra André Jardine

El director técnico del América, André Jardine, lanzó una fuerte declaración contra la Liga MX y la Selección Mexicana durante la conferencia de prensa previo a visitar al Necaxa.

El entrenador brasileño señaló que consideraba "injusta e incorrecta" la Regla 20/11 que exige que todos los clubes del futbol mexicano utilicen a jugadores menores de 23 años.

La norma regresó en este Apertura 2024 con el objetivo de que se fomente y desarrolle el talento en las categorías inferiores para el beneficio de todas las selecciones nacionales.

Sin embargo, la regla de menores no tiene contentos a la mayoría de los involucrados, sobre todo a los directores técnicos que se ven "obligados" a alienar cierta cantidad de minutos a los juveniles.

Tal es el caso del estratega de las Águilas, quien rotundamente sentenció que el está para defender los intereses de su propio equipo y "no para formar jugadores para la Selección Mexicana".

La declaración de André Jardine causó eco en el medio futbolístico mexicano, por lo que José Ramón Fernández no dudó en criticarla en Futbol Picante.

"Ese habla y dice: el América no está para formar jugadores, punto; los queremos hechos. [Se me hace] desafortunadísima", declaró Joserra.

El periodista de ESPN estuvo de acuerdo con su compañero Ricardo Peláez, quien fue el que sacó el tema a colación durante un análisis de la victoria (1-0) de Pumas sobre el Tijuana.

"Eso se me hace una declaración desafortunada. La Regla 20/11 si no es por convicción, es por obligación para que surjan jugadores", señaló el exfutbolista mexicano.