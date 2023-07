Kevin Berlín fue revisado por doctores chinos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 23 (EL UNIVERSAL).- El clavadista Kevin Berlín consiguió la medalla de bronce junto a Randal Willars en la prueba de 10 metros sincronizado en el Campeonato Mundial de Fukuoka, Japón; sin embargo, una lesión en el oído lo privó de seguir compitiendo.

"Por mi oído ya no pude competir en individual, decidí cuidarme para las siguientes competencias, falta Panamericanos, falta la Copa del Mundo y Juegos Olímpicos, decidí no competir y cuidarme", expresó a su llegada a la Ciudad de México.

Berlín reveló que durante la competencia recibió el favor de los médicos de otros países, ya que Conade no mandó doctores con la delegación mexicana que compitió en el certamen.

"Nosotros fuimos sin nadie, sin un equipo médico, como hay doctores de más países me hicieron el favor, como mi entrenador es chino, entonces les dijo (que me revisaran)", explicó el clavadista.

Kevin detalló que debido a su malestar "no podía entrar al agua, intenté, pero no podía", de hecho, llegó a México sin estar recuperado, por lo que en los próximos días tendrá que atenderse con sus propios recursos económicos.

"Tengo que ver un otorrinolaringólogo llegando a Monterrey, tengo que checar eso, pero no es nada tan grave", indicó el veracruzano.