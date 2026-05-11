Knicks de NY están en las finales

Chicago.- Con una incontestable prueba de fuerza, los Knicks de Nueva York sentenciaron este domingo las semifinales del Este con un 144-114 en el campo de los 76ers de Filadelfia, cerraron la serie por 4-0 y presentaron su candidatura al anillo. Tras eliminar a los Hawks de Atlanta en seis partidos, los Knicks dominaron a unos Sixers que fueron capaces de imponerse a los Celtics de Boston en la primera ronda.

El equipo de Mike Brown llega al momento clave de la temporada en su mejor momento y espera a uno entre los Pistons de Detroit y los Cavaliers de Cleveland, serie que ve a los primeros arriba 2-1.

Todo son noticias positivas para los Knicks, que ahora tendrán varios días de descanso y podrán ver a su próximo rival competir y gastar energías hasta, como mínimo, el miércoles. Ningún equipo en la historia de los ´playoffs´ ha conseguido remontar un 0-3 en una serie y los Knicks tenían el pase de ronda ya sentenciado. Pero no perdieron tiempo y cerraron la serie en su primera oportunidad, con una paliza memorable en la Xfinity Mobile Arena de Filadelfia.

Miles McBride fue el máximo anotador de los Knicks con 25 puntos y siete triples, Jalen Brunson metió 22, el dominicano Karl Anthony Towns aportó un doble doble de 17 puntos y diez asistencias, Josh Hart sumó 17 puntos, mientras que Mikal Bridges contribuyó con 12. Saliendo del banquillo, Landry Shamet firmó doce puntos y metió dos de los 24 triples conectados por los Knicks.

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