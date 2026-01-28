Knicks hilan su tercera victoria

NUEVA YORK.- Jalen Brunson anotó 28 puntos y los Knicks de Nueva Tork dominaron el último cuarto para vencer el martes 103-87 a los Kings de Sacramento para lograr su tercera victoria consecutiva.

Mikal Bridges sumó 18 unidades y Karl-Anthony Towns aportó 17 puntos y 11 rebotes para los Knicks, quienes superaron 31-15 a los Kings en el período final después de que el juego estuviera empatado a 72 tras tres cuartos.

DeMar DeRozan anotó 34 tantos para los Kings, que perdieron su sexto partido consecutivo. Russell Westbrook añadió 14 puntos, pero él y DeRozan se combinaron para 3 de 16 en tiros de tres puntos en una noche en la que Sacramento terminó 5 de 30 (16.7%) desde fuera del arco.

Mike Brown consiguió su primera victoria como entrenador de los Knicks contra el equipo que lo despidió la temporada pasada, dos años después de haber sido nombrado Entrenador del Año de la NBA tras llevar a Sacramento a los playoffs de 2023.

Towns encestó un triple para abrir el marcador en el último cuarto y anotó otro para culminar una racha de 8-2 que puso el marcador 80-74.