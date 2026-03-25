Knicks vencen a los Pelicans
Brunson anota 32 puntos y Nueva York logra su 7ma. victoria seguida
NUEVA YORK.- Jalen Brunson anotó 32 puntos, incluidos 15 en el cuarto periodo, y los Knicks de Nueva York vencieron 121-116 a los Pelicans de Nueva Orleans la noche del martes para lograr su séptima victoria consecutiva.
Karl-Anthony Towns y OG Anunoby sumaron 21 puntos cada uno para los Knicks (48-25), que se acercaron a unos puntos porcentuales de los Boston Celtics (47-24) en la lucha por el segundo lugar de la Conferencia Este. Towns también capturó 14 rebotes.
Pero fue Brunson quien marcó la diferencia para los Knicks en un partido que se mantuvo parejo durante toda la segunda mitad. Anotó 10 puntos consecutivos para Nueva York a mitad del cuarto periodo, incluidas canastas seguidas después de que los Pelicans recortaran a 109-107 con 4 1/2 minutos por jugar.
Zion Williamson anotó 22 puntos y Jeremiah Fears aportó 21 para los Pelicans, que han perdido dos seguidos tras una racha de tres victorias.
Los Knicks se han dado un festín ante un tramo accesible de su calendario, al vencer dos veces a Indiana, además de Utah, Brooklyn y Washington durante la racha, que se dio por completo ante equipos con marca perdedora. Serán puestos a prueba en una gira de cuatro partidos como visitantes que comienza el jueves en Charlotte e incluye paradas en el campeón de la NBA, Oklahoma City, y en Houston.
