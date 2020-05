Kobe Bryant dejó emotiva carta para el cumpleaños de su esposa

En su primer cumpleaños sin su pareja, Vanessa Bryant abrió una carta que el exbasquetbolista le escribió antes de enero para ser abierta este día. "Ayer encontré un sobre etiquetado como: Para amor de mi vida. De, Tu Papi. Esperé para abrir una carta más en mi cumpleaños. Me dio algo que esperar hoy", escribió Vanessa al principio del posteo.

"La ironía es que Kobe tenía una foto mía dibujada con un ángel que me sostenía", siguió rememorando a su esposo. Hace unos días, Bryant pidió a amigos, familiares y fans que mostraran apoyo para el cumpleaños de su hija la semana pasada vistiendo el color favorito de Gigi, el rojo.

Kobe y Gigi -junto con John, Keri y Alyssa Altobelli, Sarah y Payton Chester, Christina Mauser y Ara Zobayan- murieron en un accidente de helicóptero el 26 de enero.

Extrañando al amor de mi vida y a mi dulce y pequeña Mamacita, mi compañero Tauro. Agradecido de despertar a mis 3 chicas dulces hoy. Ojalá estuviéramos todos juntos", cerró el mensaje.

Sin embargó, Vanessa no reveló lo que había dentro del paquete, aunque se supone que es una carta que la leyenda de la NBA le escribió poco tiempo antes de perder la vida. La publicación se ha hecho viral.