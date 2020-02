Kobe Bryant dejó una fortuna de 600 millones de dólares, según Forbes

El basquetbolista Kobe Bryant falleció el 26 de enero en un accidente de helicóptero junto a su hija Gianna Bryant y otras siete personas. El exjugador de Los Ángeles Lakers fue uno de los mejores deportistas de la historia de la NBA y una de las figuras más cotizadas por las marcas.

Ahora, "Forbes", una revista especializada en negocios y finanzas, publicó la fortuna que dejó Kobe.

"Forbes" llevó acabo la estimación de la fortuna de Kobe Bryant gracias a las declaraciones que realizó el jugador de baloncesto en el 2016 en una entrevista. El jugador de Los Lakers dejó a su familia y esposa Vanessa Laine una cantidad cercana a 550 millones de euros, alrededor de 600 millones de dólares.

De acuerdo con la revista, Kobe Bryant obtuvo varios contratos de patrocinio con marcas importantes como Nike, Coca-Cola, Mercedes-Benz, McDonald´s y Hublot, entre otras. Además, tras el retiro de la leyenda del baloncesto, su fortuna ascendió a 91 millones de euros, es decir, 100 millones de dólares.

El medio también reveló que Kobe Bryant invirtió en pequeñas empresas como BodyArmor, Art of Sports y House Canary, a esto se suma que Kobe Bean Bryant publicó una serie de libros como "The Mamba Mentality" ("Mentalidad mamba: los secretos de mi éxito"), el cual se convirtió en un éxito de ventas.

Durante seis temporadas, el número 24 de Los Angeles Lakers fue el jugador mejor pagado de la NBA, sin mencionar que fue ganador de un Oscar por su participación en el cortometraje animado "Dear Basketball".

Nike era la marca más importante y lucrativa, su relación comenzó en el 2003 bajo un acuerdo de cuatro años y 40 millones de dólares que ayudó a convertir a Kobe Bryant en una superestrella mundial con ganancias anuales crecientes.

Los fanáticos de Nike y de Bryant celebran el "Mamba Day" anualmente el 24 de agosto, la fecha que combina los dos números de la camiseta de Bryant, 8 y 24. Nike continuó la tendencia el verano pasado con una serie de lanzamientos de zapatillas de edición limitada.

Kobe antes de retirarse como jugador de baloncesto, creó una sociedad de inversión junto al científico y emprendedor Jeff Stibel llamada "Bryant Stibel & Co", empresa que en el 2016 impulsó una empresa de videojuegos llamada "Epic Games", creadora de "Fornite", "Infinity Blade" y "Gears of War: Judgment".

A pesar de toda la herencia que Kobe le deja a su familia, su muerte dejó un gran vacío, pues recientemente la esposa de Kobe le dedicó un mensaje a su esposo e hija en redes sociales.

"Estamos completamente devastados por la repentina pérdida de mi adorado esposo Kobe, el asombroso padre de nuestros hijos; y mi bella y dulce Gianna, una hija amorosa, reflexiva y maravillosa, y una hermana increíble para Natalia, Bianka y Capri", escribió Vanessa Laine.