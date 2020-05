Koeman es dado de alta tras sufrir un problema cardíaco

Ronald Koeman, entrenador de la Selección de Holanda, dejó el hospital tras sufrir complicaciones del corazón. Mediante Twitter, el seleccionador reflexionó sobre la vida y el futbol.

"Vaya susto me llevé el fin de semana pasado. Yo, pero sobre todo mi familia y mis amigos. Afortunadamente los médicos del hospital AMC me ayudaron rápidamente y de forma fenomenal. Les estoy muy agradecidos", dijo en un primer tuit, luego de ser hospitalizado en pasado 3 de mayo, en Amsterdam. Y continuó:

"A raíz de este acontecimiento te das cuenta lo que realmente importa en la vida. Para mí ha sido maravilloso ver a tantas personas conmovidas por este hecho. He recibido muchos mensajes cariñosos.

"Tanto de gente conocida del mundo del futbol, de los clubes, como de personas totalmente desconocidas. ¡Esto me ha levantado el ánimo y quiero dar las gracias a todo el mundo!".

Sobre su estado de salud actual, el excusador del Barcelona y director técnico de "la naranja mecánica" desde 2018, dejó ver su entusiasmo por volver al trabajo; el neerlandés de 57 años de edad clasificó a su escuadra a la Euro 2020, la cual fue pospuesta para el siguiente año debido al brote mundial de coronavirus.

"En este momento me encuentro fenomenal. Lo cual significa que puedo enfrentar las cosas con mucha energía, en cuanto la pelota vuelva a rodar. Nuevamente: gracias a todos los que me habéis apoyado. ¡Volvemos a vernos pronto!", concluyó en su hilo de Twitter.