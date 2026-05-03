Kostyuk gana el título del Abierto de Madrid

MIAMI.- La ucraniana Marta Kostyuk venció el sábado 7-5, 6-3 a la rusa Mirra Andreeva para ganar el título del Abierto de Madrid.

Las dos jugadoras, cuyos países han estado en guerra desde la invasión rusa de 2022, no se dieron la mano en la red después del partido ni posaron juntas en la ceremonia de premiación.

La 23ra preclasificada se desplomó de espaldas sobre la cancha de arcilla y se cubrió el rostro con las manos después de convertir el punto de partido, cuando el último golpe de Andreeva se fue largo.

Después de ponerse de pie, hizo una voltereta hacia atrás acrobática mientras la multitud vitoreaba. Segundos después, Andreeva se dejó caer en su asiento junto a la cancha y lloró sobre una toalla.

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Kostyuk terminó su discurso de victoria con "gloria a Dios y gloria a Ucrania".

Este es el tercer título de Kostyuk de la WTA, pero el segundo en igual número de torneos, después de que ganó en Rouen el fin de semana pasado.

Andreeva, octava preclasificada y que cumplió 19 años el miércoles, felicitó a Kostyuk cuando se dirigió al público tras recibir su trofeo de subcampeona.

"Me gustaría felicitar a Marta y a su equipo por la victoria de hoy y por su temporada", manifestó Andreeva, mientras Kostyuk aplaudía. "Has ganado dos torneos seguidos, así que felicidades".

Kostyuk venció a la quinta preclasificada Jessica Pegula y a la 13ra preclasificada Linda Noskova en su camino a la final, su primera de un torneo WTA 1000.

Ante Andreeva, que disputaba su tercera final WTA 1000, Kostyuk convirtió sus cuatro oportunidades de quiebre y salvó cuatro de seis oportunidades de quiebre de su rival.

"Se siente increíble estar aquí ahora mismo", dijo Kostyuk. "Hasta el año pasado tenía marca de 2-7 en Madrid y nunca pensé que levantaría el título aquí. Definitivamente no era mi torneo favorito, pero gracias al público por apoyarme".

El domingo, el número uno Jannik Sinner enfrentará al número 3 Alexander Zverev en la final masculina.