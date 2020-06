Kuri, con varias demandas contra la FMF; quiere volver a la Liga MX

El club Veracruz tiene abiertos varios frentes en contra de la Federación Mexicana de Futbol. El principal es en el que se exige que el equipo vuelve a ser admitido en la Liga MX.

Zwinglio Morice, abogado que lleva las demandas de Fidel Kuri contra la FMF, afirma que el caso se esclarecerá cuando la misma FIFA conteste si el club escualo pagó o no, los adeudos que se le achacan, en caso de que no: "Pues en la Federación se robaron ese dinero"... Además, asegura que el caso en donde se le acusa a Kuri de agredir a Alejandro Irarragorri, presidente de grupo Orlegi, de agresión, está mal fundamentado.

Lo principal, "es el asunto relativo al regreso del club Tiburones Rojos de Veracruz a la Liga MX. Se desafectaron los derechos constitucionales, no nada más de Fidel Kuri y del club o la promotora deportiva. Estamos hablando que les dejó sin su derecho constitucional a practicar un deporte a los niños y niñas de Veracruz que tenían en las escuelas, jóvenes y jovencitas que estaban en las diversas categorías y a los futbolistas profesionales que teníamos en el club, un derecho constitucional que está en el último párrafo del artículo cuatro de la constitución. La Liga y la FMF no se mandan solas, no como lo tratan ellos de hacer, la Liga se rige conforme a las leyes de la Comisión de cultura física y deporte. En base a eso se están transgrediendo los derechos constitucionales de los veracruzanos al prohibirles practicar un deporte por cuestiones absurdas, ilegales que acreditan un fraude por simulaciones de actos jurídicos de la FMF contra del club y la afición del Veracruz".

-Pero se supone que el señor Kuri no cumplió con muchas obligaciones que tenía con la Liga y los jugadores del del club.

"Es falso que no haya cumplido. Estamos preparando que FIFA informe si recibió o no el dinero que el club exhibió a la FMF en pago del cumplimiento de las controversias y ahí se descubrirá la mentira".

Además están las acusaciones por agresión de Fidel Kuri a Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi.

"Parte de la desafiliación es una acusación de amenazas que realiza una persona de nombre Alejandro Carlos Irarragorri, que manifiesta ser mujer, y que pide una medida de protección... Imagínese lo ridículo y sale un testigo, Enrique Bonilla (presidente de la Liga MX) que dice: 'a mí me consta que sucedió'. No sé si le consta que el señor Iraragorri es mujer y en base a eso dicen que violó el estatuto el señor Kuri".

Además, se preguntó por qué con el Veracruz no hubo el beneficio de la duda, cómo ha existido, según él, con otros clubes, como Cruz Azul. "Vemos por el otro lado una situación más permisible en la Liga y la FMF al dedicarse al lavado de dinero, tener vínculos en el narcotráfico, ser investigados por la DEA como el Cruz Azul... Ahí si podemos otorgarle el beneficio de la duda, la presunción de inocencia, en tanto que al señor Kuri se le acusa falsamente de mancillar a una damita de apellido Irarragorri que resulta no ser cierto. Es una mentira tras otras para desafiliarnos...".