La "Abuelita" del Puebla, otra cara de las Barras del futbol mexicano

Luego de los hechos violentos que se suscitaron en el estadio Alfonso Lastras entre las barras del Querétaro y Atlético de San Luis, la barras en los estadios volvieron a ser tema en el futbol mexicano. Sin embargo, dentro de esta polémica existe una cara que aún reclama el futbol sin violencia.

María Elena Lara Martínez "La Abuelita", es una aficionada del Puebla que lleva 50 años siguiendo a la Franja y ayudando a los grupos de animación, pero hoy se siente mal por el momento que vive su equipo.

"Son 50 años siguiendo al equipo. He vivido experiencias buenas y malas. Espero que los jugadores se apliquen, porque hoy sufrimos nosotros", señaló previo al duelo ante los Pumas en el Estadio Cuauhtémoc.

María Elena va al estadio Cuauhtémoc sola. Su esposo ya falleció y sus hijos le van a otros equipos, pero eso le importa poco a la aficionada. "Vengo sola. Mi esposo falleció, pero él sólo venía a tomar y mis hijos están en sus casas. No me da miedo, aquí no pasa nada (sobre la violencia en los estadios)", sentenció.