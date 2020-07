"La afición puede ser cruel", dice el portero de Rayados

Luis Cárdenas no le dejará fácil la titularidad del Monterrey a Hugo González. El portero de Rayados quiere ser el responsable bajo el arco regiomontano y peleará por el lugar.

"En algún momento la oportunidad de ser el número uno de Monterrey me la voy a ganar, estoy compitiendo para jugar, no vengo a entrenar a diario para estar en el torneo alterno, sino para ser el titular", dijo el meta este martes.

La ventaja la tiene González, quien regresó a tierra regiomontana tras un par de años con el Necaxa. Hugo creció profesionalmente e, incluso, ha sido convocado por Gerardo Martino en la Selección Mexicana.

Cárdenas sabe la situación, pero no se rendirá en sus objetivos.

"Como profesional, siempre se busca el lugar donde te encuentres bien y tengas la oportunidad, sabemos también lo que representa Monterrey, un equipo muy competitivo que tiene siempre dos o tres jugadores de alta calidad por posición, pero también si quieres trascender debes estar en los mejores equipos peleando por ese lugar así que, mi objetivo personal es que si aquí logro hacer bien las cosas, voy a trascender", comentó el originario de Los Mochis y quien llegó a los Rayados hace más de una década.

El meta también se solidarizó con su homólogo, quien ha recibido múltiples críticas en su retorno, ya que durante su primera etapa en el club, tuvo fallas, sobre todo en la final regiomontana, del Apertura 2017, frente a los Tigres.

"A veces, el aficionado es un poco injusto o cruel con las circunstancias", continuó.

"Todos somos un equipo, estamos buscando el bienestar grupal y al que el toque estar dentro de la cancha todos lo tenemos que apoyar. A final de cuentas, todos le vamos a Monterrey y no a un jugador específico. Tampoco estoy a favor de campañas pro o en contra de un jugador, porque puede a veces lastimar a un equipo".