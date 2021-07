La alineación de Chivas para su debut vs Atlético de San Luis

Para muchos jóvenes la oportunidad de la que tanto hablaron en torneos anteriores no se les presentaba, la suerte les ha cambiado ya que tendrán minutos en este campeonato Apertura 2021, cuando esta noche ante el San Luis, se dé el banderazo oficial con el proyecto 70-30 y el técnico Víctor Manuel Vucetich tiene que poner la muestra que son tiempos de cambio, dará espaldarazo a sus jóvenes ante los Potosinos, en el debut en el torneo.

La historia del Guadalajara tendrá un antes y un después desde esta noche, para bien o para mal con el proyecto 70-30 destinado a que en dos años, la mayoría de jugadores nacidos en la cantera, sean el soporte del primer equipo en la Liga MX, por ello la alineación de esta noche tendrá algunas novedades.

Y es que si tanto se habló del proyecto 70-30, Vucetich sabe que debe desde el primer encuentro mostrar una alineación más joven, por ello Jesús Molina no va desde el primer minuto, Sergio "La Morsa" Flores estará arrancando como estelar.

Debido a las ausencias que tiene el Guadalajara por Selección Nacional Mayor y la Olímpica, se abre la opción para que también varios que no han podido dar el estirón en su carrera, lo hagan de una vez por todas, ya que este torneo quien no cumpla con las expectativas, estará reuniendo argumentos para su salida del club.

Carlos Cisneros es otro de los que esta noche estará arrancando ante el San Luis, el "Charal" cerró la pretemporada haciendo dos goles ante el Pachuca, que le dieron claridad al técnico para la alternativa de iniciar.

El equipo que estará saliendo esta noche es con: Antonio Rodríguez en el arco; Jesús Sánchez como lateral por la derecha y Miguel Ponce, por la izquierda. Los defensas centrales serán Antonio Briseño por derecha y Luis Olivas por izquierda. En medio campo, Eduardo Torres en la contención, apoyado por la "Morsa" Flores. "Charal" Cisneros como volante por la izquierda y el "Conejito" Isaac Brizuela por la derecha. Cristian Calderón será extremo por izquierda aunque con cierta libertad para moverse de acuerdo a la necesidad del cotejo y en punta, Ángel Zaldívar.