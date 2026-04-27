La arquera Soler representará a SLP en ON-2026

La arquera potosina Sofía Soler Piñón, de tan solo 12 años, se alista para representar a San Luis Potosí en la Olimpiada Nacional CONADE 2026, que se celebrará del 27 de abril al 1 de mayo en Apizaco, Tlaxcala.

La joven competirá en la categoría Sub-14 femenil en la modalidad de arco compuesto, enfrentando a un total de 26 arqueras provenientes de 14 estados del país, en uno de los escenarios más importantes del deporte amateur nacional.

Además de buscar un resultado destacado, esta competencia será clave en su proceso deportivo, ya que intentará ratificar su lugar en la selección mexicana con miras al Campeonato Panamericano Juvenil, programado para mayo en Medellín.

"Para mí esta competencia es muy importante porque me permitirá confirmar mi lugar en selección nacional. Me siento segura del trabajo que he realizado y del esfuerzo que hemos puesto en cada entrenamiento", expresó la arquera.

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Como parte de su preparación, Sofía cumple con una exigente rutina que incluye entre cinco y siete sesiones técnicas por semana, además de trabajo físico y preparación psicológica, respaldada por un equipo multidisciplinario.

Soler Piñón inició su camino en el tiro con arco en 2019, impulsada por sus padres, y desde entonces ha construido una destacada trayectoria. Entre sus logros más importantes se encuentran el título en el Pan American Indoor Championship 2025, el bicampeonato nacional, el campeonato nacional indoor 2022, el Circuito Grand Slam del Bajío 2024 y la medalla de bronce en The Vegas Shoot 2025 en la categoría Cub Compound Women.