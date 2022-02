La colombiana Camila Osorio cae ante la rusa Kalinskaya, que va a semifinales

Guadalajara (México), 25 feb (EFE).- La rusa Anna Kalinskaya avanzó este viernes a las semifinales del Abierto de Zapopan al eliminar a la cuarta favorita, la colombiana Camila Osorio, con parciales de 6-4 y 6-1.

Kalinskaya se enfrentará con la ganadora de la serie entre la estadounidense Sloane Stephens y la australiana Daria Saville.

Osorio y Kalinskaya mantuvieron su servicio hasta el octavo juego.

La rusa, de 23 años, obtuvo un quiebre en el noveno juego y de ahí se encaminó a llevarse la primera manga por 6-4.

En el segundo set se notó una baja física en la colombiana, número 45 del mundo, no logró controlar su servicio, sufrió rompimiento en el primer juego y ya no pudo reponerse.

La rusa, 100 en el ranking mundial, se mostró precisa desde el fondo de la cancha y logró dos rompimientos más que le permitieron imponerse 6-1.

Al final del partido Anna Kalinskaya explicó cuál fue la clave para superar a la tenista sudamericana.

"Entré con una mentalidad muy agresiva y estuve muy concentrada para mantener mi servicio. Me sentí muy bien, sobre todo en mis tiros cortos. Es grandioso tener la oportunidad de jugar esta semifinal en México, me hace sentir muy feliz", dijo la jugadora rusa al término del partido.

La china Qiang Wang también se clasificó a las semifinales al vencer a la eslovaca Anna Karolina Schmiedlova en 1 hora y 24 minutos con parciales de 6-2 y 6-3.

La número 144 del mundo intimidó en el comienzo con dos quiebres.

Sin dar respiro a la eslovaca, 88 en la clasificación, se fue 4-0 arriba en un primer set que no tuvo problemas para finiquitar por 6-2.

En la segunda manga Schmiedlova conservó su servicio durante dos juegos, pero su reacción fue efímera; Wang volvió a obtener un rompimiento y ganó 6-3.

Una vez finalizado el partido Qiang Wang reconoció estar satisfecha con su rendimiento en el Abierto de Zapopan.

"He jugado bien esta semana, he crecido. Hoy me apegué al plan de juego y todo me resultó muy bien, ahora me enfoco en el siguiente partido", subrayó.

Wang se enfrentará en semifinales con la triunfadora del pulso entre la campeona actual del torneo, la española Sara Sorribes, y la checa Marie Bouzkova.

El torneo, que transcurre en cancha dura, distribuirá premios por 262,727 dólares.