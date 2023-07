La CONADE desmiente señalamiento del CONDDE

México.- La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte había sido blanco de críticas debido a que el Consejo Nacional del Deporte de la Educación señaló que México no acudirá a la Universiada Mundial debido a que Conade no dio el presupuesto, sin embargo, este organismo salió a desmentir este señalamiento.

La Conade emitió un comunicado donde afirma que sí brindó el recurso económico para que 310 atletas acudieran al certamen, el presupuesto que se entregó fue de 50 millones de pesos.

“Conade no ha dejado de apoyar los compromisos del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, en cada ejercicio fiscal anual y, prueba de ello, son los 50 millones de pesos convenidos con ese organismo y que fueron ministrados el pasado 19 de mayo de 2023, el cual considera los compromisos que tiene para la cobertura de inscripciones y derechos de participación en eventos internacionales, Universiada Mundial (Juegos Mundiales Universitarios), campeonatos y ligas mundiales universitarias y reuniones internacionales, entre otros compromisos y eventos nacionales, a fin de dar cumplimiento a su objeto social”, se lee en el comunicado.

La Universiada Mundial está agendada para disputarse del 18 al 29 de agosto en Chengdu, China.

Para esta edición México tenía conformada una delegación de 310 atletas y de no acudir al torneo, sería la primera vez en toda la historia que no se participa. Desde el punto de vista de Conade, el mensaje que emitió Condde “fue doloso, desinformando a sus comunidades y al público en general al dar a entender que no ha recibido apoyos con recursos federales”, ya que en todo momento han recibido apoyo para el deporte universitario.

Aunque consideran que este mensaje señalando la falta de apoyo de Conade puede tener objetivos de otro tipo.

“Entendemos que dados los tiempos políticos y el sinfín de notas informativas publicadas en los distintos medios de comunicación impresos y electrónicos, han afectado la imagen de nuestras instituciones gubernamentales federales, más confiamos en que la gran capacidad de gestión de que aducen siempre los integrantes del Condde”, añade Conade en su comunicado.