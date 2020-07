La concentración de los equipos, previo a la Copa por México

Se reanuda el futbol, pero los equipos deberán de encararlo de otra forma. En la normalidad anterior, los clubes, los locales y los visitantes se concentraban un día antes, en cada cuarto había dos personas y al término del juego se bañaban en el vestidor del estadio y se iban de regreso a la concentración.

Hoy será diferente. Los equipos que juegan como locales o están en su ciudad de origen, optaron por no concentrarse, por no pasar la noche. Algunos se quedarán de ver en el club para de ahí viajar al estadio. Los que vienen de lejos, como es el caso de Mazatlán y Tigres que viajaron a Guadalajara, sí se concentraron en un hotel que debió estar certificado, y en las habitaciones sólo hubo un jugador por cuarto.

CRUZ AZUL

Los cementeros no se concentrarán en el hotel que acostumbran por la noche, mismo que reabrió este miércoles tras la pandemia de Covid-19; sin embargo, se reunirán ahí el sábado por la mañana.

EL UNIVERSAL Deportes contactó al hotel en el cual se quedará La Máquina y su administración aseguró que el edificio ha sido completamente sanitizado y cumple con los requisitos para evitar contagios de coronavirus. Después del desayuno y una reactivación física. Por la tarde, los cementeros, siempre con cubrebocas puestos, se trasladarán en dos autobuses al estadio Olímpico Universitario.

Al término del encuentro, los jugadores romperán filas, tendrán el domingo libre y el lunes vuelven a presentarse a La Noria para entrenar.

AMÉRICA

Para el juego de pretemporada de esta noche contra el Toluca, el plantel del América se reunirá en Coapa, para partir hacia Ciudad Universitaria. En el autobús se conservará la sana distancia ocupando un jugador por fila e intercalando los espacios.

Una vez reunidos en el Olímpico, al equipo se le reiterarán las medidas sanitarias a seguir en el inmueble, como la indicación de las zonas que les corresponden.

Tradicionalmente las Águilas, acabando los juegos, se quedan en el estadio a comer, eso ya no pasará, de inmediato se retirarán rumbo a Coapa y de ahí a sus domicilios. Al término del partido, a los jugadores de las Águilas se les tomará la temperatura, se les hará un examen para ver cuál es su estado físico.

PUMAS

El único club de la capital que va a concentrar son los Pumas de la Universidad. Los universitarios han realizado concentraciones desde la semana anterior, y lo seguirán haciendo. Parece que a "Michel" le gusta trabajar a la antigua a pesar de estos tiempos de pandemia. Cada jugador utilizará un cuarto.

MAZATLÁN

La nueva franquicia de la Liga MX, el Mazatlán F.C., viajó desde el puerto a la ciudad de Guadalajara en dos autobuses, en uno transportando al equipo y en el otro al personal de apoyo, utileros y demás.

En el hotel donde están concentrados, se verificó que todo estuviera debidamente sanitizado, un jugador ocupa una habitación, y en el restaurante solo hay dos jugadores por mesa, y para que no haya aglomeraciones, hay diferentes horarios para entrar a la comida.

TIGRES

Los felinos del norte viajaron en chárter a la ciudad de Guadalajara. En el avión y en el autobús se utilizaron el espacio de dos asientos para llevar a un futbolista o miembro del staff. El hotel fue verificado antes de la llegada del equipo, por personal del club, para que todo estuviera listo y sanitizado. Cada jugador ocupa solo un cuarto y el restaurante es utilizado con la debida distancia entre jugadores. Los felinos acabando el juego viajarán de nuevo a Monterrey, no pasarán ni una noche en Guadalajara, así será todo el torneo.

TOLUCA

Los Diablos Rojos se reunieron en las instalaciones de Metepec para de ahí viajar a la ciudad de México, directamente al estadio Olímpico de Ciudad de Universitaria. Al acabar el juego, regresarán al lugar de reunión y de ahí cada quién irá a sus casas. Sin tomar baño.

GUADALAJARA

Los integrantes de las Chivas Rayadas del Guadalajara no se concentraron y ni siquiera se tomaron la molestia de arribar en autobús al estadio Akron. Los jugadores del Rebaño llegarán directamente al inmueble tres horas antes del partido, ya tienen sus lugares asignados en el estacionamiento, al término del juego se irán a sus domicilios... sin bañarse, eso es opcional.

ATLAS

Sin concentración previa, el equipo Rojinegro se transportará en autobús al estadio Akron, después de reunirse en el club de Colomos. Cuando se termine el juego, no se bañarán y se irán de regreso al club y de ahí a sus casas.