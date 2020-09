La disculpa de Novak Djokovic, tras golpear a una juez

Novak Djokovic se disculpó tras golpear a una juez con un pelotazo, durante los octavos de final del US Open.

El serbio, quien abandonó Flushing Meadow sin hablar con los medios de comunicación, usó sus redes sociales para comunicar su perdón por lo sucedido y que le costó la descalificación del Grand Slam.

"Toda esta situación me ha dejado realmente triste y vacío. Revisé a la persona de la línea y el torneo me dijo que, gracias a Dios, ella se sentía bien. Lamento mucho haberle causado tanto estrés. Tan involuntario. Tan equivocado.

"No revelaré su nombre para respetar su privacidad. En cuanto a la descalificación, necesito volver a mi interior y trabajar en mi decepción y convertir todo esto en una lección para mi crecimiento y evolución como jugador y ser humano", escribió el mejor jugador del tenis, de acuerdo con ranking de la ATP, del mundo.

"Pido disculpas al torneo @usopen y a todos los asociados por mi comportamiento. Estoy muy agradecido con mi equipo y mi familia por ser mi gran apoyo, y con mis fans por estar siempre conmigo. Gracias y lo siento mucho".

Djokovic fue descalificado del US Open por un pelotazo sobre una juez de línea, a pesar de expresar que no fue su intención. Fue durante los octavos de final del Grand Slam, con el marcador en contra del serbio, frente al español Pablo Carreño Busta (5-6).

El número uno del mundo y favorito para llevarse el título, sobre todo por las ausencias de Roger Federer y Rafael Nadal por la pandemia del Covid-19, perdió un saque y, del coraje, impactó su pelota, sin observar la ubicación del juez.