La duda y las bajas de Gerardo Martino vs Corea del Sur

Jonathan Dos Santos quedó descartado y Héctor Herrera son dudas para enfrentar a Corea del Sur, reveló el entrenador de la Selección Mexicana, Gerardo Martino.

Mientras el timonel ajusta los últimos detalles par el compromiso de este sábado, la media cancha del Tricolor tendrá sus ausencias.

"HH" ha estado resentido de una sobrecarga muscular y Martino prefería guardarlo para el martes, fecha del compromiso ante Japón, también en Austria.

"Seguramente, durante el proceso habrá partidos donde se tendrá que correr el riesgo, pero éste no es el momento. Nuestro mayor interés es devolverlos bien a sus clubes, sobre todo para que mantenga la continuidad con el Atlético de Madrid", añadió, además de subrayar que es igual para todos los jugadores, no sólo para los europeos.

A pesar de que también está enlistado en la convocatoria, Andrés Guardado no estará sobre la cancha del estadio Wiener Neustadt, pero asistió por su liderazgo.