La eLIGAMX y otras competencias que han apostado por el mundo virtual

Este viernes comienza la eLIGAMX, un torneo que se disputará en el videojuego FIFA 20 en consola PlayStation y que tendrá un calendario de 17 jornadas similar al Clausura 2020 de la Liga MX.

Además de la liga mexicana estos son otros deportes que han apostado por jugar también en los eSports:

NBA 2K

Este año debido a la suspensión de la NBA por la pandemia de COVID-19, se organizó entre jugadores de la liga, el torneo NBA 2K Players Tournament a disputarse del 3 de abril al 11 de abril de 2020 por jugadores de la liga para conocer al mejor en el videojuego NBA 2K 2020.

La lista de jugadores para este torneo se conformó por Kevin Durant, Derrick Jones Jr., Montrezl Harrell, Domantas Sabonis, Devin Booker, Michael Porter Jr., Donovan Mitchell, Rui Hachimura, Trae Young, Harrison Barnes, Zach LaVine, Deandre Ayton, Andre Drummond, DeMarcus Cousins, Hassan Whiteside y Patrick Beverley.

El gran vencedor tendrá un premio de 100 mil dólares que se destinarán a esfuerzos para frenar el coronavirus. Además, desde hace un par de años la liga apostó por incursionar en los eSports con la competición NBA 2K League.

MLB

Después del éxito que tuvo la Major League Baseball al simular un Open Day con partidos clásicos de los 30 equipos, se unieron a esta tendencia de los eSports.

Por medio del juego MLB The Show 2020, diseñaron un pequeño torneo donde participaron los jugadores Trevor May, Hunter Pence, Blake Snell y Amir Garret, este último resultó ser el vencedor.

La liga anunció que fue un éxito y que miles de personas se conectaron en vivo para ver los juegos, por l que no se descartaba continuar con eventos de este tipo.

eLaLiga Santander

Se trata de la competición oficial española de FIFA 20, este es el tercer año en que se realizará el torneo y es una iniciativa desarrollada por LaLiga y EA Sports entorno a los Esports, que contará con la participación de futbolistas profesionales de la Primera División de España.

Además hace unos días se llevó a cabo un torneo apoyado por LaLiga, con futbolistas que representaron a los diferentes equipos del futbol español, resultando campeón Marco Asensio del Real Madrid.

NFL Madden

La liga de futbol americano decidió incursionar en el mundo de los eSports en 2017, con el torneo denominado Madden Club Championship. Este torneo logró la participación de las 32 franquicias que conforman la NFL.

Fórmula 1

Debido a la suspensión de las primeras fechas del campeonato de Fórmula 1 por la pandemia de coronavirus, se decidió lanzar un mini campeonato denominado F1 eSports Virtual Grand Prix con el videojuego oficial de F1 para PC y donde competirán pilotos de la actual parrilla de la máxima competición del automovilismo, pilotos de otras categorías y celebridades.

Inicialmente se tiene contemplado disputarse hasta el mes de mayo

NHL Gaming World Championship

La NHL (National Hockey League) fue otra de las ligas que decidió incursionar en los eSports, llegando a las competiciones en 2018 con el juego de EA Sports: NHL 18.

La liga de hockey profesional tiene finales en Europa, Canadá y los Estados Unidos.