La esgrimista Paola Pliego espera pago de 15 millones por la Conade

En 2016 cambió la vida de la esgrimista mexicana, Paola Pliego. La atleta mexicana tenía su boleto para participar en los Juegos Olímpicos de Río 2016, pero un falso dopaje tiró el sueño de toda su vida.

El Laboratorio de Control, operado por la Conade, dijo que en su muestra se habían encontrado 540 nanogramos de modafinilo, sustancia utilizada como neuroestimulante. La esgrimista no se quedó de brazos cruzados y llevó sus muestras a un laboratorio en Alemania, donde le confirmaron que había un error.

Desde entonces comenzó una lucha que parece llegar a su fin. Este miércoles, la Décima Sala de Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México confirmó la sentencia que se dictó en febrero de 2020 en favor de Pliego Lara: La Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes le debe pagar 15 millones de pesos por "daños y perjuicios".

"Es algo que no tiene precio, por lo que das tu vida. Era mi sueño más grande. Ahora el gobierno tiene una oportunidad irrepetible para que haga lo correcto", declaró en videoconferencia Paola Pliego.

La atleta, quien ya compite para Uzbekistán, comentó que los tiempos no le dieron para participar en Tokio 2020 y ahora su objetivo está en París 2024.

"Nunca recibí una disculpa o explicación por parte de la Conade, nada. Por mi situación con Uzbekistán me cambié un poco tarde, no pude hacer todas las competencias y no voy a ir a Tokio. Espero llegar a París. Me estoy preparando. Mis objetivos no han cambiado", aseveró.

Seis meses, el tiempo de espera

La Conade tiene derecho de alargar la sentencia y así lo tienen pronosticado los abogados de Paola Pliego. ¿El tiempo aproximado? Son seis meses los que tienen en mente para que la Comisión efectúe el pago.

"Es un derecho legítimo que tienen. La Conade podría prolongar la demanda de amparo, es algo que pueden hacer, el proceso se ha llevado debidamente, es adecuado, pero es un derecho que tienen, lo adecuado sería que no hubiera nada más, esto ya excede. El tiempo no se puede determinar, se hablaba de seis meses, con el tema de la pandemia todo dilata los trámites, llevaremos estos seis meses; después de ese tiempo decidiremos si haremos la ejecución coactiva de la sentencia", explicó el abogado Alberto Román, en compañía de Ricardo de Buen y Juan Ignacio Castañeda, los otros abogados de Pliego.

La Conade ha reiterado en varias ocasiones que "no tienen dinero para la cantidad que piden"; sin embargo, el cuerpo de abogados resta importancia a estos dichos.

"Es responsabilidad del Estado, pero no puede un organismo decir simplemente 'no tengo con qué pagar' y como si eso fuera suficiente. Sería trágico que no hubiera dinero para los deportistas. Cuando hicimos la demanda fue por la carrera de Paola, durante ese tiempo, todo su curriculum, inversión. A ella le ha costado el prepararse, el mudarse, gracias a ella México pudo obtener plazas Olímpicas", sentenció.