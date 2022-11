La FIA dispuesta a investigar el accidente de "Checo" Pérez en Mónaco

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- "Checo" Pérez este fin de semana buscará el subcampeonato de pilotos de la Fórmula 1, tiene la misma cantidad de puntos que Charles Leclerc de Ferrari, ambos con 290 y previo a la última carrera de la temporada el mexicano podría no cerrarlo de la mejor forma.

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, se mostró dispuesto a investigar el accidente de "Checo" Pérez en la clasificación del Gran Premio de Mónaco que se corrió en mayo y donde el mexicano terminó campeón.

El tema de la investigación a "Checo" Pérez surgió tras la polémica que protagonizaron Max Verstappen y el tapatío en el Gran Premio de Brasil, donde la prensa de Países Bajos aseguró que el actual campeón de la Fórmula 1 no cedió el puesto al mexicano por dicho accidente en Mónaco.

Es decir, los rumores apuntan a que Verstappen se vengó de "Checo" Pérez a quien señalan de accidentarse de forma deliberada para que los demás pilotos no lo superaran y así se quedara con el tercer sitio en la parrilla de salida, lugar que aprovechó para después terminar campeón del circuito.

Ahora, por ello piden que se investigue el accidente de "Checo" Pérez y la FIA ya manifestó que está dispuesto a ello, siempre y cuando exista una petición.