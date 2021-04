La Fiera supera a los Zorros

GUADALAJARA, Jal.- Atlas dejó de ser el equipo tímido, mediocre, que no le ponía la cara a nadie. Ahora es un club que apuesta por ganar, con sus limitaciones, pero que vende la derrota cara...

Ante el León así lo hizo, y aunque al final la sapiencia y el buen juego del campeón fue el que salió con la mano en todo lo alto, lo hecho por los Rojinegros deja un sabor de boca agradable.

Aunque esto no le ayudará de mucho, porque aunque parece que no pagará la multa de 120 millones de pesos, tendrá que poner 70 millones, cifra tasada para el que quede en el penúltimo sitio del cociente, de donde parece no saldrá, ya que los Bravos del FC Juárez le sacan 10 puntos de ventaja todavía.

León ganó merecidamente 1-3, por confirmar la vuelta a sus bases, al toco y me muevo, para generar espacios y anotar goles. Metió tres: dos del Puma Emanuel Gigliotti (36´ y 66´), fabricados con base en su filosofía contundente y uno más de Osvaldo Rodríguez (91´) para cerrar la fiesta.

El Atlas anotó en tres ocasiones, pero sólo le validaron uno, el que fue un golazo de Edgar Zaldívar (79´), quien reapareció después de una larga lesión.

A los Rojinegros les invalidaron dos tantos, uno de Milton Caraglio, por fuera de lugar, y otro de Jesús Angulo, por mano. Más no pudieron hacer los Zorros.

En cuestión de puntos, la Fiera llegó a 17 puntos y ya está entre los ocho mejores del torneo. Los Zorros siguen en quito sitio, con 21, y en el cociente está, por milésimas, arriba del Atlético de San Luis. El cierre será a lo Atlas.