La FMF fue engañada o ignora la ley: Lobos BUAP

A la Federación Mexicana de Futbol o Liga MX les engañaron o simplemente se hicieron que no sabían, denuncian los abogados de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ya que, explican, para dar el aval de venta a F.C. Juárez debieron preguntarle a los dueños originales si estaban de acuerdo en esta operación "y no lo hicieron".

Igor Trujillo, abogado que lleva el caso de la BUAP en la venta a Juárez es claro al señalar que hay muchas cláusulas que no se cumplieron en el convenido que se hizo con Gardens Teas, su socio original en el manejo del equipo, presidido por Mario Mendívil. La parte más importante de este convenio, con fecha del 30 de abril, "es que se debía pagar 180 millones de pesos, para tener derecho a negociar la transmisión del control corporativo del club, ese era su boleto de entrada para poder negociar... Y no pagó".

El convenio, en poder de EL UNIVERSAL Deportes, dice: "Primera.- Objeto: El objeto de este Convenio es establecer la forma, términos y condiciones bajo los cuales el Inversionista y Asociado Entrante asumirá el Control del Negocio a cambio del pago de la Aportación y sujeto a la condición resolutoria de que se realice el Pago BUAP en un plazo de 3 años contados a partir de la fecha de este Convenio..."

Cabe resaltar que acorde al capítulo de "Definiciones" el Pago BUAP, significa "...el pago por la cantidad de $180'000,000.00 de pesos (ciento ochenta millones de pesos 00/100 M.N.), pagadero por el Inversionista y Asociado Entrante a la BUAP en un plazo no mayor a tres años..."

Este dinero "no se ha pagado, y esta parte es la más importante, porque si no pagas eso no tienes el control para negociar y vender a Juárez o a cualquier otro lugar", resalta el abogado Trujillo. Este día en los juzgados de Puebla, se llevará a cabo una reunión entre las partes "se supone que ahí nos darán 90 millones, pero eso lo tomamos a cuenta de los 180 para sostener que se tenía derecho a negociar y la Federación Mexicana de Futbol, al conocer estos hechos debió comentar a Juárez y Garden Teas que no podían disponer del equipo. La fiscalía ya conoce estos hechos y los está investigando...".

-La Federación Mexicana de Futbol o la Liga Mx, ¿ya sabían de estas cláusulas?

"Entiendo que sí... Al menos que el señor Mendivil se la haya ocultado, pero eso no lo sabemos, no lo podemos asegurar".

Además de eso Trujillo afirma que "en base a los reglamentos de la FIFA, se establece la obligación para la FMF de conseguir el aval del dueño original o reconocido del equipo, en este caso la Universidad, para efectuar una operación, y ese reconocimiento nunca lo pidió, nunca le preguntó a la Universidad: 'oye, estás de acuerdo para la venta'".

-¿Tampoco sabía?

"O no sabe, o se hizo que no sabía... Y eso lo vamos a averiguar en los procedimientos legales...". Los representantes legales de la BUAP denuncian que han notificado a todas las partes involucradas: "C. Representante legal de Garden Teas de México, S.A. de C.V. y/o C. Representante legal de FC Juárez, S. de R.L. de C.V., GE Inmobiliaria, S.A. de C.V. y/o Televisa, S.A. de C.V. y/o C. Representante Legal de la Liga MX y/o C. Representante Legal de la Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C.", que todos los movimientos efectuados hasta este momento, no son legales.

Y no se van a arreglar, según el abogado, con el pago de 90 millones de pesos, como se quiere hacer ver: "Nos quiere pagar 90 millones, sí, pero no los vamos a recibir como finiquito entre Gardens Teas y la Universidad, porque reitera, primero se pagan los 180 millones para tener el control del equipo, y si negocian nos tienen que enseñar el precio de venta a Juárez para que podamos decir que además de los 180 millones, cuánto más le toca a la Universidad, porque hay que ver si estamos de acuerdo en que nos toque 90 millones o más, porque en la cláusula se dice 90 millones, como mínimo".

La Cláusula dice lo siguiente a ese respecto: "Segunda.- GARDEN TEAS, se compromete a: "... 2.5. En caso de venta, incorporación de nuevos asociados y/o inversionistas que implique la transmisión del mayor interés corporativo, cesión, o desafiliación de la FEMEXFUT, del equipo de futbol CLUB LOBOS BUAP, pagará a la BUAP, la cantidad de $90 millones de pesos como mínimo...".