La FMF pagará deudas del Veracruz, a pesar de la desafiliación

Ya pasaron más de dos semanas de la desafiliación del Veracruz y el drama continúa. La Federación Mexicana de Futbol, había anunciado que a partir de que los Tiburones Rojos quedaron fuera del futbol organizado, ya no se harían responsables de las deudas que quedaron en el aire. Esto quería decir, que todo lo que quedó a deber Fidel Kuri, debería ser reclamado ya por las vías civiles.

La FMF ha presentado una nueva alternativa: "La Federación Mexicana de Futbol informa, que cualquier jugador/a, y/o miembro de cuerpos técnicos que tengan adeudos con el Club Tiburones Rojos de Veracruz, podrán registrar sus reclamos ante la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias (CCRC) hasta el 06 de enero de 2020. La CCRC, turnará todos los reclamos registrados hasta la fecha señalada a la Dirección Jurídica de la FMF, quien realizará las gestiones necesarias ante la Afianzadora, para lograr la ejecución favorable de la fianza otorgada por el Club Veracruz".

O sea que las deudas que se registren ante la FMF y sean comprobables, serán pagadas. Las de palabra no. Antes de que terminara el torneo regular la Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX pidieron a jugadores y miembros de cuerpo técnico, de todas las categorías del equipo, que ingresaran las "controversias" que serían resultas en el menor tiempo posible. Pero ahora que los Tiburones oficialmente ya no existen ante la FMF, ésta no podía actuar en consecuencia.

Ante estos acontecimientos exjugadores como Cristian Menéndez, el "Polaco", ha hecho un llamado por medio de redes sociales, para que de alguna forma se haga escuchar el reclamo y "alguien, a quien le corresponda", asuma su responsabilidad.

"Invito a todo el que quiera colaborar con las familias que forman parte del club Tiburones Rojos del Veracruz, el cual fue desafiliado dejándonos a todos sin trabajo y con una deuda de hasta siete meses, a mencionar el hashtag #HAGANSECARGO. Para quien corresponda asuma la responsabilidad de la deuda", escribió.

Además, el próximo domingo se ha convocado a la afición de los Tiburones, un platón en el estadio Luis de la Fuente para pedir explicaciones de diversos puntos a la Federación Mexicana de Futbol:

1.- Aclarar el tema de que después de la desafiliación, las deudas deben ser pagadas por la FMF. 2.- Dar a conocer de quién son las deudas del club, que se arrastran desde 1998 a 2016.

3.- Aclarar por qué las deudas no se cubrieron con la fianza de Mohamed Morales.