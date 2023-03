La Fórmula Ford Vintage en honor para Memo Rojas

Romario Eliud Ventura Ruiz

meta@pulsoslp.com.mx

La Formula Ford Vintage ha tenido y tuvo a grandes pilotos en su equipo y se le recordara a una leyenda viviente como Memo Rojas, se habla de uno de los mejores de todos los tiempos y a sus 82 años sigue hartando la sala de trofeos y se prepara para otra temporada ganadora en la categoría.

Ya tenía 18 campeonatos nacionales y era una estrella cuando sube a su primer Fórmula Ford, un Lola T342, el manejo sencillo y veloz lo conquistó y facilitó su primer campeonato nacional en autos descubiertos, eran los más exitosos tiempos de nuestro deporte, 1976, después vendrían subcampeonatos en Crossle 30,32,35 y 50 y para el gran premio de México compra con Memo Echeverría dos Van Diemen RF85 y RF86.

Rojas inicio su carrera en 1957, hace 66 años y sigue en activo pues ha regresado a competir en la serie con los de su clase, nivel y categoría, el Campeonato del “Club Fórmula Ford Vintage” del cual forma parte y en el que es también campeón de la primera exitosa temporada en su categoría la “PCF+” (Post Club Fórmula Plus).

Con esa emoción animamos al famoso piloto a hablarnos de los Fórmula Ford: “Es el auto escuela, si tú te pones a ver, la mayoría de los pilotos de Formula 1 de allí salieron, es un auto muy noble, no es complicado no es muy caro y eso permite que la gente que empieza lo haga en un coche ya Fórmula, que es la mejor forma de empezar para alguien que tenga intenciones de llegar más adelante”. Aclara quien es tal vez el piloto con más triunfos y campeonatos de nuestro país en todos los tiempos.

Para la temporada 2023, Memo cumplirá 82 años y nos dice que “Este año también vamos a correr 7 fechas dobles, yo no puedo ir a la de abril porque me acaban de operar de la cadera, pero a la siguientes me incorporo porque la gente que se sienta a ver televisión en un sillón, ya se la llevo… tiene uno que estar activo y cada quien busca donde pueda y quiera dentro de sus límites por su salud, pero hay que moverse”, concluye la Leyenda Memo Rojas que invita a todos a seguir y participar en un Fórmula Ford del Club Vintage, al lado de grandes campeones como su excompañero Memo Echeverria, Oscar Hidalgo, Gianfranco Cané, Enrique Contreras, Beto Rojas y nuevas incorporaciones que se estarán anunciando.

La primera carrera puntuable para el campeonato 2023 está programada para ser parte de la “Copa Notiauto” en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México los días 13 y 14 de abril.