La Franja vino de atrás y le da la vuelta al Toluca

El Toluca que llegó a esta jornada 7 con la posibilidad de llegar otra vez al liderato del torneo, fue sacudido en su visita al Puebla, para regresar a la inconsistencia que el campeonato anterior lo tenía lejos de zona de protagonismo.

Cuando se le venía la noche al Puebla, salieron sus amuletos y le metieron un buen susto al Diablo. Y le ganaron.

La Franja vino de atrás para derrotar al Toluca 4-1, y salir de su mala racha de tres derrotas seguidas, cortando la racha de los choriceros, que venían con tres victorias en fila.

Puebla comenzó a sufrir, con una media cancha superada y un portero sin tanto roce en la Liga MX, Jesús Iván Rodríguez, se vio pronto en desventaja con un tanto de William Da Silva (19´). Momentos de angustia vivió La Franja después de ese tanto, Toluca se fue encima pero no logró acabar con el herido.

Puebla reaccionó. En medio del caos vino la luz con al delantero revelación del torneo, Santiago Ormeño, quien de media vuelta igualó el juego (30´). Gol no muy claro ya que hubo mano del México-peruano, pero no fue revisada por el VAR. Puebla sí aprovechó el oler la sangre del rival y vino el gol de la noche, una volea que tomó el Fideo Daniel Álvarez y que mandó al ángulo superior izquierdo (39´).

Vinieron más jugadas polémicas, dos manos de Sambueza cuando estaba en la barrera, pero no fueron revisadas por el VAR.

El portero Ivan Rodríguez, se agrandó en los momentos claves y el equipo de Juan Reynoso cerró el juego con un tanto, también de volea de Pablo González (80´) y Amaury Escoto de contragolpe (90´).