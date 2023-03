LA Galaxy sigue sin ganar, empata 0-0 en Portland

PORTLAND, Oregón, EE.UU. (AP) — El arquero de los Timbers David Bingham ahogó el grito de gol del LA Galaxy en múltiples ocasiones el sábado antes de lesionarse en los descuentos del empate 0-0 en la MLS.

El Galaxy sigue sin conocer la victoria tras cuatro partidos esta temporada, pero ha encadenado tres empates.

Portland, que venía de sufrir una derrota 5-1 en Atlanta el pasado fin de semana, ha encajado 10 goles en la campaña, la mayor cantidad en la liga. Los Timbers derrotaron a Sporting Kansas City en la primera fecha, pero no han ganado desde entonces.

Luego de cuatro atajadas de mérito en el encuentro, Bingham salió de su área en los descuentos y aparentemente sufrió una lesión en la pierna al cruzarse con un rival. Portland había agotado sus cambios y el defensor Justin Rasmussen tuvo que ponerse la casaca amarilla y los guantes de portero para los últimos instantes.

El Galaxy acusó la baja de su astro mexicano Javier "Chicharito" Hernández, quien arrastra una lesión muscular, y del atacante Douglas Costa, descartado por una dolencia en la pantorrilla.

El técnico del Galaxy Greg Vanney se expresó confiado de que sacarán mejores resultados una vez recuperen a sus figuras en el ataque.

"No estoy muy inquieto porque me siento seguro de nuestra capacidad y del potencial que tenemos al tener a todo el grupo", dijo Vanney. "Me dejó complacido el que realmente dominamos la mayor parte del partido, como me gusta hacerlo. Ahora falta anotar ese primer gol y capitalizarlo".

Con el empate, el Galaxy estiró a cinco encuentros su racha sin ganar ante los Timbers.

"Fue un partido complicado. Ambos equipos buscaron la formar de marcar. Los Ángeles controló más el balón", comentó el volante de los Timbers Diego Chará. "Pero creo que al final tuvimos ocasiones para anotar".

Portland ha sido diezmado por las lesiones, sobresaliendo las del volante ofensivo Evander (cadera), la gran adquisición del club en el invierno, y del atacante colombiano Yimmi Chará (isquiotibial derecho). Además, el lateral derecho Juan David Mosquera fue convocado por la selección de Colombia para la actual fecha FIFA.

También el sábado, Atlanta United sufrió la peor derrota de su historia al sucumbir en casa 6-1 ante Columbus. Christian Ramírez firmó un doblete para el Crew.

Con gol y asistencia del atacante argentino Martín Ojeda, Orlando City derrotó a domicilio 2-1 a Filadelfia. El Union vio rota una racha de 13 victorias como local.

El autogol del zaguero colombiano de los Red Bulls Andrés Reyes en la agonía le permitió a Charlotte FC rescatar un empate 1-1 en casa.

En otros resultados, Nueva Inglaterra se llevó la victoria 2-1 de visita al DC United; Houston venció de local 1-0 al NYCFC; Seattle goleó a domicilio 4-1 a Sporting Kansas City; y Chicago remontó para conseguir su primera victoria de la campaña, imponiéndose 3-2 en el feudo del Inter Miami.

Los duelos Austin-Colorado y Minnesota-Vancouver se saldaron con empates 1-1.