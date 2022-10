La gestión de Ricardo Peláez como directivo de las Chivas

A-AA+

Ricardo Peláez no es más el director deportivo de las Chivas.

El club lanzó un comunicado a las 18:00 horas de este 11 de octubre y momentos más tarde él ahora exdirectivo del Guadalajara ofreció una conferencia de prensa en el Estadio Akron.

Peláez se marcha del Rebaño tras el fracaso del Apertura 2022, donde el equipo llegó al repechaje, pero en esa instancia fue eliminado por el Puebla en tanda de penaltis, lo que detonó el despido del también exdirectivo del América y Cruz Azul.?Llegada de Peláez a Chivas

Fue en octubre del 2019, el 21, cuando la dirigencia de Chivas contactó a Ricardo Peláez para ocupar el cargo de director deportivo.

Tenía poco tiempo de haber salido de Cruz Azul (septiembre del 2019), cuando Amaury Vergara tomó la decisión de llevar a Peláez en busca de revertir los malos resultados por los que atravesaba entonces el club.

Su llegada se dio con unas contundentes palabras, que no se cumplieron y que hasta hoy en su despido están presentes: "A partir de ahora se va a hablar de campeonatos, de liguillas. Se acabó el tema de cociente, se acabó el tema de los últimos lugares".

Pero esto no pasó, el equipo lo más lejos que llegó fue a semifinales en el 2020.

Los Dts de Chivas en la era Peláez

Al mando del banquillo, durante la permanencia de Peláez, pasaron nombres como Luis Fernando Tena, Víctor Manuel Vucetich, Marcelo Michel Leaño y por último Ricardo Cadena.