La gloria o el retiro para Chávez Jr.

Julio César Chávez Jr. regresa este sábado al ring tras dos años de ausencia. El hijo de la leyenda se medirá ante el colombiano Evert Bravo.

"Yo estoy obligado a ganar, fui Campeón del Mundo. La presión mía es más grande, sí yo pierdo me retiro, porque no tengo que perder ante este rival".

Chávez Jr. ha tenido un trayecto de altibajos debido a la indisciplina y falta de compromiso, ocasionando que su carrera profesional no despegue por completo.

Centrado y de manera muy sincera, Julio César le manda el mismo mensaje a su hermano Omar.

"Yo simplemente le digo que si él va a perder con ese tipo de peleadores, es mejor que se retire porque entonces no tiene aspiraciones en el boxeo. La diferencia entre él y yo es que él nunca ha aspirado a ser Campeón del Mundo y tiene que dar otro salto más".

La última vez que el hijo de la leyenda se puso los guantes, fue el 6 de mayo del 2017, en Las Vegas, Nevada frente al "Canelo" Álvarez, donde cayó por decisión unánime.

Julio César Chávez Jr. se enfrentará al colombiano Evert Bravo, este sábado 10 de agosto, en San Juan de los Lagos, Jalisco.