Galtier desmiente acusaciones de racismo en Niza

PARÍS (AP) — El técnico del Paris Saint-Germain Christophe Galtier negó tajante las acusaciones de que profirió comentarios racistas y antimusulmanes cuando estuvo al frente del club francés Niza. Galtier prometió tomar medidas legales.

RMC Sport y otros medios franceses publicaron un correo electrónico que Julien Fournier, el ex director de fútbol del Niza, envió a los propietarios del club, y en el que acusa a Galtier de decir que el plantel tenía demasiados jugadores negros y musulmanes.

En un comunicado que su abogado divulgó a medios franceses, Galtier afirmó que "se enteró con asombro de las declaraciones insultantes y difamatorias" e indicó que emprenderá medidas legales que no especificó.

Al mismo tiempo, un grupo prominente de la hinchada del PSG pidió la salida de Galtier si se confirma que formuló los supuestos comentarios.

"El Colectivo Ultras París sigue de cerca el caso Galtier. Si se comprueban los hechos que se le acusan, es inaceptable que esta persona siga en la estructura organizativa del club", dijeron los hinchas en un comunicado. "Queremos recordar que siempre hemos estado en contra de cualquier tipo de discriminación".

RMC Sport dijo que Fournier, quien estuvo peleado con Galtier durante su etapa en el Niza, escribió al director deportivo de Ineos, Dave Brailsford, para hacerle saber de los detalles de una conversación que sostuvo con el entrenador.

Ineos adquirió al club de la liga francesa en 2019 y nombró a Galtier como entrenador en 2021. Estuvo al mando del Niza durante una campaña antes de firmar con el PSG. Fournier también dejó el club en 2022 luego de una década con el mismo.

En el correo electrónico que Brailsford que se filtró, Fournier asegura que Galtier se quejó en agosto de 2021 que el plantel tenía demasiados jugadores negros y musulmanes, lo cual no reflejaba la identidad etnológica de la ciudad situada en la Riviera francesa.

Niza no respondió a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

Entrevistado desde Brasil, Fournier dijo al diario local Nice-Matin que no era el responsable de la difusión del correo electrónico.

"Me enfada el momento en el que se revela esto, al igual que su contenido", dijo Fournier al periódico.

Galtier ya estaba en la cuerda floja en el PSG debido a los malos resultados del club desde inicios de año.

El PSG fue eliminado por segundo año seguido en los octavos de final de la Liga de Campeones al caer ante el Bayern Múnich el mes pasado. Además, su ventaja como líder de la liga francesa se redujo a seis puntos tras sufrir cinco derrotas en 2023.

En el pasado, Fournier habló de problemas graves con Galtier durante una entrevista con RMC, diciendo que el técnico del PSG "no volvería a entrar a un vestuario en Francia o en Europa" si explicara los motivos de su disputa.