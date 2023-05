La Gran Final de la XFL contará con sangre mexicana

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- Es vital conocer el pasado para comprender el presente y proyectar el futuro, Juan Luis Pérez papá de Luis Pérez debutó en Primera División con el Atlas, jugo para el León y los Potros de Tijuana.

El deporte ha sido parte de la vida de Luis Pérez, aunque su talento se reflejó más en el Fútbol Americano al grado de estar una vez más en un juego de campeonato ahora en la XFL, la liga de primavera en los Estados Unidos que vive su tercera etapa en la historia de la cual, Dwayne Johnson "The Rock" es el propietario.

Pérez creció en una familia futbolera, "Mi papá nunca me presionó para jugar futbol soccer, me dejó la puerta abierta para practicar otros deportes, ya que siempre me han gustado todos los deportes y en este caso el futbol americano es y sigue siendo mi pasión", compartió el quarterback de los Arlington Renegades.

San Antonio es la sede para el juego por el campeonato en la XFL donde Arlington enfrentará a los DC Defenders. Luis es oriundo de San Diego toda vez que la familia emigro de México para asentarse en los Estados Unidos, donde Pérez encontró el Fútbol Americano, deporte que en su familia era desconocido. Aunque Luis se encargó de cambiar esa visión tras ganar el trofeo Harlon Hill, el más importante en la División II del Fútbol Americano Colegial.

El hijo de Juan Luis Pérez Zermeño, quiere replicar el éxito colegial en su etapa como profesional, Luis formó parte de Los Angeles Rams en la NFL donde solo jugó en pretemporada en 2018. Fue entonces que firmó con los San Antonio Commanders y luego con los Birmingham Iron, ambos de la Alliance of American Football (AFF), que nació y desapareció en 2019.

Pérez regresó a la NFL con Philadelphia Eagles, Detroit Lions, pero no logró quedarse en el roster, "Siempre es difícil ser cortado. Pero por algo pasan las cosas y por eso estoy aquí. Siempre quise jugar futbol americano", indicó.

La XFL llegó con estabilidad, presente y futuro promisorio es una organización, que ahora tiene un dueño solido como una roca, Dwayne Johnson quién apostó por brindarle una nueva oportunidad a los jugadores que no conquistaron sus sueños de pertenecer a la NFL.

El "AlamoDome" será testigo del juego final de la Temporada 2023 de la XFL entre Arlington Renegades y DC Defenders.