"La Guerrilla" dona 280 trajes protectores a hospitales ante emergencia por Covid-19

No todo es malo en las "Barras Bravas" del futbol mexicano. Esa percepción cambia cuando se llevan a cabo actos como el de "La Guerrilla", grupo de animación del Atlético de San Luis.

El grupo radical del cuadro potosino unió fuerzas para hacer un noble donativo al hospital de la región donde se combate la pandemia del Coronavirus o Covid-19. "La Guerilla" donó 280 trajes protectores para el personal encargado de enfrentar la situación.

"Hoy ellos van de delanteros. A todos nuestros amigos integrantes de la barra y en general al sector salud, les deseamos lo mejor, que no les falten fuerzas porque hoy van al frente y como siempre lo hacen, van a defender a San Luis con todo. Toda la vibra positiva con ustedes", escribió la afición en su página de Facebook.

La iniciativa surgió porque dos miembros de la barra laboran en ese hospital y se han percatado de las carencias que tiene el cuerpo médico para enfrentar la crisis sanitaria propiciada por el coronavirus.

La aportación monetaria para comprar todo lo necesario la realizaron todos los integrantes que se dedican a diferentes actividades en la semana: estudiantes, obreros, ingenieros, etc. La imagen de la Barra de San Luis ha sido de un grupo radical; sin embargo, en estos momentos ha cambiado.