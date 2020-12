La historia de los 16 sobrevivientes en la Champions League

Se ha terminado la fase de grupos de la Champions League.

Ahora quedan con vida sólo 16 clubes, los mejores del momento en el viejo continente, que tratarán de tumbar del trono al poderoso Bayern Múnich de Alemania.

En esta fase a juegos de eliminación, es cuando se comienzan a forjar las leyendas, es cuando la historia comienza a pesar y por eso es bueno recordarla.

Bayern Múnich

El actual campeón del torneo, ha tomado parte en este en 37 oportunidades, ganando la Orejona en seis ocasiones. Fue el primer tricampeón al conseguirla de 1973 a 1976. Fue el primer campeón del Siglo XXI al lograrla en el 2001-02, volvió a coronarse en el 2012-13 y finalmente en el 2019-20, al derrotar al París Saint Germain.

Atlético de Madrid

Los Colchoneros son grandes animadores de este torneo. Han participado en 16 ocasiones, pero nunca han podido ganar el trofeo principal.

Real Madrid

No hay nadie en el planeta que haya ganado más Champions y participado en ellas que el Real Madrid. Los Merengues tienen 51 torneos jugados, ganando trece títulos.

Los primeros títulos los lograron en fila: 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59 y 1959-60, con Alfredo Di Stefano como estandarte. Vinieron títulos en la 1965-66, 1997-98, 1999-00 y 2001-02. En la década pasada cayeron cuatro Orejonas más con Carlo Ancelotti y Zinedine Zidane como técnicos: 2013-14, 2015-16, 2016-17 y 2017-18.

Borussia Mönchengladbach

El histórico equipo germano ha tenido nueve oportunidades de ir por el título de la Champions, pero sin poder conseguirlo.

Manchester City

Los citizens, los nuevos ricos, han llegado en once ocasiones al campeonato, pero aún no han dado el paso grande, no tienen campeonatos.

Porto

De las 35 participaciones que ha logrado el cuadro portugués del Porto, han ganado dos veces la Liga de Campeones de Europa. La primera en 1987, cuando en la gran final venció al Bayern Munich y la segunda en la campaña 2003-2004, cuando, bajo la dirección técnica de José Mourinho, derrotaron al Mónaco de Francia.

Liverpool

Los Reds, que por mucho tiempo no brillaron en el torneo inglés, enfocaron sus esfuerzos en la Champions donde tienen 25 participaciones y 6 títulos. Los campeonatos conseguidos fueron en las campañas: 1976-77, 1977-78, 1980-81, 1983-84, 2004-05 y en la 2018-19.

Atalanta

El Atalanta de Italia no es un club que tenga mucha tradición en Europa. Apenas tiene dos participaciones en Champions.

Chelsea

Otros nuevos millonarios, el Chelsea, coronaron su esfuerzo en la campaña 2011-12 al derrotar en gesta heroica al Bayern Munich. Los Blues cuentan con 17 participaciones en la Champions.

Sevilla

Al Sevilla le cuesta mucho trabajo llegar a la Champions League, solo lo ha logrado en ocho oportunidades, sin lograr ganarla.

Borussia Dortmund

En la campaña 1996-97, el Borussia Dortmund de Alemania conseguía la Liga de Campeones de Europa al derrotar a la Juventus 3-1. El Borussia tiene 19 participaciones en el torneo.

Juventus

La Vecchia Signora del Calcio es de las instituciones que más presencias en Champions tiene, con un total de 35, pero sólo la ha ganado dos veces: 1984-85 y 1995-96.

Barcelona

Durante mucho tiempo el Barcelona navegó como un buen animador de la Liga de Campeones, pero con pocos títulos. En los últimos años ha sumado cinco. La primera la ganó en la campaña 1991-92, con aquel gol de tiro libre de Ronald Koeman. La más reciente la consiguió en la 2014-15, al derrotar a la Juventus. Tiene un total de 31 participaciones.

PSG

El París Saint Germain es un grande en Francia, pero que no ha logrado sumar Champions en 14 oportunidades. Ningún título.

Leipzig

El Leipzig alemán cuenta con tres participaciones, en ninguna de ellas ha aspirado al título.

Lazio

La Società Sportiva Lazio, ha tenido ocho participaciones en la Champions League, pero nunca ha llegado siquiera a la final.